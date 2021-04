Viestinnän professori Anu Kantola vertaa Ylen Ruben Stiller -ohjelmassa pääministeri Sanna Marinia (sd) entisiin pääministereihin Juha Sipilään (kesk) ja Alexander Stubbiin (kok).

Kantola arvioi ohjelmassa Marinin hallituksen viestintää ja kritisoi sitä, että hallitus takertuu liikaa lakipykäliin. Toisaalta Kantola sanoo suoraan, että viestinnässä on enemmän kyse tyylipisteistä – hallituksen todellinen testi on professorin mukaan vasta edessä.

Odotukset. Mariniin on ladattu nyt samanlaisia odotuksia kuin aiemmin Stubbiin ja Sipilään, professori arvioi. Kuva: Petteri Paalasmaa

”On todella kiinnostavaa nähdä, mitä tälle hallitukselle tapahtuu [koronaepidemian väistyttyä]. Pääministerihän ei ole tullut vaalien kautta valtaan. Hänellä on sellainen koetinkivi käymättä läpi. Hienosti tämä hallitus on vetänyt tätä tämän vuoden, mutta kun palataan siihen oikean politiikan aikakauteen, on hyvin jännä nähdä, mitä tapahtuu.”

”Usein Marinin tyyppisestä hahmosta tulee vähän sellainen fantasia. Kun hän tulee tyhjästä eikä ole ollut siinä poliittisessa vaalikamppailussa ryvettymässä, niin häneen kohdistuu ihan valtavia odotuksia. Näinhän kävi esimerkiksi Alexander Stubbille. Että uuteen kasvoon korostuu valtavia odotuksia. Juha Sipilä – sama juttu. Ja sitten, yhtäkkiä, hän putoaakin aika raskaasti, kun käy ilmi, että hän ei pysty persoonallaan asioita kääntämään niin hienosti kuin häneltä odotetaan.”

”Mielestäni tämä hallitus on aika kovan paikan edessä”, Kantola sanoo.

Marin nousi pääministeriksi yllättäen sdp:n varapuheenjohtajan paikalta, kun hallituskumppani keskusta veti tukensa pois edelliseltä pääministeriltä Antti Rinteeltä. Marin ei siis tullut tehtävään eduskuntavaalien kautta.

Juha Sipilä nousi keskustan puheenjohtajaksi vuonna 2012 ollessaan ensimmäisen kauden kansanedustaja. Sipilä tuli eduskuntaan politiikan ulkopuolelta ja keskusta oli tuolloin oppositiossa. Sipilän johdolla keskusta voitti vuoden 2015 eduskuntavaalit.

Sipilän johtaman keskustan suosion alamäen tulkittiin alkaneen niin sanotusta Yle-kohusta marraskuussa 2016. Sipilä lähetti Ylen toimittajalle lukuisia palauteviestejä, mikä tulkittiin painostukseksi.

Alexander Stubbista tuli pääministeri kesken vaalikauden. Stubbin edeltäjän Jyrki Kataisen hallitus hajosi vuonna 2014, sillä Katainen luopui kokoomuksen puheenjohtajuudesta ja pääministeriydestä siirtyäkseen Euroopan komissioon. Stubbin hallitus muodostettiin Kataisen hallituksen pohjalle.

Stubbin esiintymisen arvioitiin olevan pääministerinä liian rempseää ja häneltä toivottiin vakavampaa otetta. Vuoden 2015 vaalien seurauksena Stubbista tuli valtiovarainministeri Sipilän hallitukseen. Vuoteen 2016 mennessä Stubbin suosio oli laskenut myös omassa puolueessa ja kokoomuksen puheenjohtaja vaihtui kesällä 2016 Petteri Orpoon.

