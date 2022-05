Eduskunta kokoontuu ylimääräiseen täysistuntoon maanantaina käsittelemään Suomen Nato-linjausta, kertoo oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopra.

Eduskunnan puolustusvaliokuntaan kuuluva Kopra avaa Nato-prosessia Twitterissä sen jälkeen, kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd) ovat tuoneet julki myönteisen kantansa Nato-jäsenyyteen.

Julkitulon myötä alkaa Kopran mukaan ”suomalaisen turvallisuuspolitiikan superviikonvaihde”. Perjantaina on määrä julkaista ulkoasiainvaliokunnan mietintö, joka koskee Nato-prosessia. Eduskunnasta on valmistunut jo useita muita lausuntoja, mutta ulkoasiainvaliokunta on mietintövaliokunta, jonka pohjalta eduskunta käsittelee asiaa.

Valtioneuvosto käsittelee Nato-asian viikonloppuna, Kopra kertoo.

”Maanantaina eduskunnan ylimääräinen täysistunto, jossa asian käsittely”, hän tviittaa.

Kansanedustaja Sari Multala (kok) toteaa puolestaan, että Suomi hakee Naton jäsenyyttä eduskunnan päätettyä asiasta ensi viikon alkupuolella

