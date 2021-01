Maaseudun Tulevaisuuden ja MTK:n kuntavaalipaneelissa keskustelu alkoi Yhdysvaltain Capitol-kukkulan väkivaltaisen kansannousun puinnilla. Kaikki paneelissa mukana olleet puolueiden puheenjohtajat Petteri Orpo (kok), Jussi Halla-aho (ps), Maria Ohisalo (vihr) ja Annika Saarikko (kesk) olivat huolissaan siitä, että samankaltaista voisi joskus tapahtua myös Suomessa.

Oppositiopuolue perussuomalaiset on saanut osakseen kritiikkiä Yhdysvaltain tapahtumien jälkeen, sillä puolue on aiemmin pitänyt presidentti Donald Trumpin politiikkaa hyvänä. Puheenjohtaja Jussi Halla-aho on useaan otteeseen todennut, että Trumpin politiikan sisältö, muun muassa suhtautuminen Kiinaan ja siirtolaislinja on perussuomalaisten näkökulmasta kannatettavaa.

Muiden puolueiden puheenjohtajat haastoivat Halla-ahoa asiasta tentissä. Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo esitti Halla-aholle suoran kysymyksen.

"Tuomitseeko perussuomalaiset kaikenlaisen väkivaltaisen radikalisaation? Tätä en ole vielä kuullut perussuomalaisten suunnasta”, Ohisalo sanoi.

Syytös. Sisäministerinä Ohisalo on puolueellinen, syyttää Halla-aho. Kuva: Petteri Paalasmaa

"Hyvin yksinkertaisesti: kyllä”, Halla-aho vastasi. Tämän jälkeen hän syytti Ohisaloa puolueellisuudesta.

”Pitäisimme toivottavana, että myös sisäisestä turvallisuudesta vastaava ministeri tuomitsisi kaikenlaisen laittomuuden ja hulinoinnin, eikä asettuisi puolustamaan sitä, vaikka se sattuisi sopimaan omaan poliittiseen agendaan.”

”[Viittaan] esimerkiksi tähän Elokapina-hulinointiin tai aiemmin turvapaikanhakijoiden laittomuuksiin mielenilmauksissa. Ministeri Ohisalolla on ikävä tapa kyllä asemoitua hyvin selkeästi laittomuuden puolelle näissä tilanteissa”, Halla-aho sanoi.

"Taas kerran tämä ei pidä paikkaansa”, Ohisalo vastasi. Hän viittasi valheisiin ja vihaan ja Halla-ahon retoriikkaan.

”Huomaan myös puheenjohtaja Halla-ahon tileillä [sosiaalisessa mediassa] hyvin usein erilaisia väitteitä siitä, mitä minä olen, mitä minä teen, mitä vihreät puolueena ovat. Te olette väittäneet vihreitä vaaralliseksi ääriliikkeeksi. Tämä on erittäin järkyttävää. Kaikkinensa se, että demokraattisesti valittua puoluetta, pidätte meitä tällaisena”, Ohisalo sanoi.

Ohisalo huomautti, ettei hän ole kuullut kasvotusten tällaisia syytöksiä Halla-aholta. Poliitikolla on kuitenkin aina laaja yleisö, viestipä hän sosiaalisessa mediassa tai esimerkiksi televisiossa, Ohisalo totesi.

Elokapina-mielenosoituksen yhteydessä Ohisalo korosti, että demokraattisessa yhteiskunnassa tulee olla oikeus osoittaa mieltä. Hän totesi A-studiossa, että Elokapina-mielenosoittajista osa näyttää olevan valmiita rikkomaan lakia.

”Totta kai se on tuomittavaa, jos siitä annetaan rikosprosessissa seuraamus. Silloin se on tuomittavaa, ja nämä ihmiset ovat valmiita näköjään tämän perusteella sen vastuun kantamaan”, Ohisalo sanoi.

Halla-aho ei tarkentanut, mihin ”turvapaikanhakijoiden laittomuuksiin” viittasi, mutta syksyllä 2019 Ohisalo sai kritiikkiä osakseen pyydettyään selvitystä poliisin voimankäytöstä mielenosoituksessa, jossa vastustettiin Turkin sotatoimia.

