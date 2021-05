Tällä viikolla ensimmäisen rokoteannoksen saaneiden määrä ylitti 2 miljoonaa Suomessa. Koko väestön rokotuskattavuus on nyt noin 37 prosenttia.

Rokotukset etenevät. Tällä viikolla ensimmäisen rokoteannoksen saaneiden määrä ylitti 2 miljoonaa Suomessa. Koko väestön rokotuskattavuus on nyt noin 37 prosenttia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kohdentaa ensi viikolla koronarokotteita alueellisesti Päijät-Hämeeseen ja Varsinais-Suomeen alueiden vaikean koronatilanteen vuoksi.

Päijät-Hämeen alueellinen ilmaantuvuus on tällä hetkellä 111 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden ja Varsinais-Suomen vastaava ilmaantuvuusluku on 101. Alueille kohdennetaan tulevalla viikolla yhteensä 13 200 rokoteannosta.

Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti koronarokotteita on mahdollista kohdentaa toukokuun loppuun asti niille alueille, joissa koronatapausten ilmaantuvuus on edeltävän 14 päivän aikana vähintään 100 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden. THL tarkastelee viikoittain alueellisen kohdentamisen tarvetta.

”Ilmaantuvuus on muualla maassa alle tämän 100 tartunnan ilmaantuvuusrajan, joten painotuksia ei kohdenneta näille alueille. Myös näillä alueilla rokotustahti kuitenkin jatkuu hyvänä”, THL:n asiantuntijalääkäri Emma Kajander kommentoi tiedotteessa.

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri kuvailee tilannetta alueella vaikeaksi. Kahden viime viikon aikana sairaalahoitoon on Päijät-Hämeessä joutunut enemmän koronapotilaita kuin kertakaan aiemmin koko epidemian aikana. Neljä tehohoitoa tarvitsevaa koronapotilasta on siirretty viikon sisään Hyksin teho-osastoille, ja lähipäivinä on tarpeen siirtää lisää tehohoidon koronapotilaita muihin yliopistosairaaloihin.

”Uusien koronatartuntojen määrän kasvu saattaa olla nyt taittunut, mutta edelleen on tärkeää tsempata itseämme elämään koronaturvallisesti lähiviikot”, johtajaylilääkäri Tuomo Nieminen korostaa.

