Läheinen suhde. Sergei Roldugin (oikealla) on Putinin vanhimman tyttären Marian kummisetä.

Neljää pankkiiria syytetään oikeudessa kymmenien miljoonien frangien piilottamisesta Vladimir Putinin puolesta. Pankkiirit työskentelivät venäläispankki Gazprombankin Sveitsin konttorilla, uutisoivat The Guardian ja Reuters.

Miesten sanotaan auttaneen Putinin lähiystävää, sellisti Sergei Rolduginia, jonka rooli hämärän rahan siirtelyssä tuli päivänvaloon Panaman papereiksi kutsutun tietovuodon yhteydessä vuonna 2016.

Syyttäjien mukaan Roldugin talletti sveitsiläispankin tileille 30–50 miljoonaa frangia vuosina 2014–2016. Rahojen alkuperä ei ollut tiedossa. Rolduginin sanotaan myös suunnitelleen yli 10 miljoonan frangin siirtämistä sveitsiläistileille pöytälaatikkoyhtiöiden kautta. Yksi Sveitsin frangi vastaa noin yhtä euroa.

Kapellimestarina ja sellonsoittajana työskentelevä Roldugin on aiemmin kiistänyt olevansa liikemies tai miljonääri. Putin on itse väittänyt, että Roldugin on saanut rahaa vähemmistöomistamastaan venäläisyhtiöstä.

Presidentti Putin tienaa virallisesti noin 100 000 euroa vuodessa. Presidentin lähipiiri hallinnoi kuitenkin valtavia omaisuuksia, joiden epäillään kuuluvan tosiasiassa Putinille. Kreml on aiemmin kiistänyt Rolduginin varojen kytkökset Putiniin ja kutsunut syytöksiä venäläisvastaiseksi ”putinofobiaksi”.

Pankkiirien puolustusasianajan mukaan ei ole todistettavissa, ettei sveitsiläistileille siirretyt rahat kuuluisi Rolduginille itselleen. Pankkiirit ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.