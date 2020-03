Lapin vaalipiirin kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk) vaatii suomalaisia matkailijoita palaamaan koteihinsa. Kärnä kertoo olevansa pettynyt kansalaisten toimintaan hallituksen ja terveysviranomaisten suositusten noudattamisessa.

”Hallitus on selkeästi todennut, että nyt ei olisi pitänyt matkustaa yhtään mihinkään ja Uusimaa on eristetty. Silti pohjoiseen valuu edelleenkin ’koronaturisteja’ suksiboksit autojen katoilla. Nyt ei enää Uudeltamaalta niinkään, mutta muualta. Ihmisiä on myös valtavasti omilla ja vuokramökeillään. Nyt olisi syytä poistua sieltä riskien vähentämiseksi. Olen aivan äärettömän pettynyt monien suomalaisten käytökseen tässä kriisitilanteessa. Jos oma sairastuminen ei kiinnosta, niin jokainen voisi edes yrittää ajatella muita. Nyt pitäisi liikkua vain oman maakunnan sisällä ja sielläkin rajoitetusti”, Kärnä sanoo tiedotteessaan.

Kärnä kirjoittaa aiheesta myös Puheenvuoron blogissaan.

”Meillä on rajallinen määrä tehohoitopaikkoja ja sanon nyt sen, mitä moni poliitikko ei halua sanoa. Tilanteessa, jossa hoitojärjestelmämme ylikuormittuu, lääkärit joutuvat valitsemaan, kenelle viimeinen hengityskone menee. Logiikka ei tässä tilanteessa ole, että ensimmäiselle jonossa”, Kärnä kirjoittaa.

”Kaikki eivät nyt ymmärrä, että oireetonkin ihminen voi kantaa ja tartuttaa koronavirusta. Jokainen voi tuoda sen uuteen paikkaan mukanaan emmekä enää tiedä, monellako se on. Tähän tautiin voi kuolla, myös muut kuin riskiryhmäläiset, mutta erityisesti he. Harvaan asuttujen alueiden terveydenhuoltokapasiteetti taas ei yksinkertaisesti riitä, jos korona lähtee siellä leviämään. Vaikka kyse ei olisi koronaviruksesta, jokainen turistin luunmurtuma, paleltuma tai muu vie tarpeettomasti resursseja terveydenhuolloltamme. Nyt on viimeinen hetki hylätä itsekkyys ja alkaa ajattelemaan lähimmäisiä sekä poistua mökeiltä kotiin. Jos mökillä oleilee, niin sitten ei aidosti saa käydä missään. Ei kaupassa, ei tankkaamassa, ei missään”, Kärnä jatkaa tiedotteessaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi eilen, että uusimaalaisten tulee nyt palata koteihinsa muualla Suomessa sijaitsevilta vapaa-ajan asunnoilta. Uusimaa eristetään muusta maasta koronavirusepidemian hillitsemiseksi.

Pääministeri Marin painotti myös voimakkaasti sitä, että jokaisen suomalaisen on noudatettava kriisitilanteen ohjeita ja suosituksia.