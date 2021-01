Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnéll katsoo koronakriisin auttaneen ihmisiä ymmärtämään, että uhkakuvat eivät ole vain kaukaisia kuvia, vaan todellisia riskejä.

”Tällä vuosikymmenellä on odotettavissa, että kokonaisturvallisuuden merkitys ymmärretään paremmin kuin nyt. Globaalit riskit konkretisoituivat koronakriisissä, minkä seurauksena kaikkialla maailmassa mietitään nyt varautumista. Maailma ei ole yhtään sen ennakoimattomampi kuin ennen koronaakaan, mutta nyt ymmärretään, että uhkakuvat eivät ole vain kaukaisia kuvia, vaan todellisia riskejä. Kyber- ja hybridiuhat, terrorismi, globaalit muuttoliikkeet, poliittinen kahtiajakautuminen ja luonnon ääri-ilmiöt ovat aivan samanlaisia riskejä kuin pandemiakin”, hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Modernissa turvallisuudessa korostuu Limnéllin mukaan ennen kaikkea yksilön vastuu.

“Esimerkiksi informaatioympäristössä jokainen taistelee eturintamassa. Toisaalta kyse on myös jokaisen kodin varautumisesta, kuten huomasimme keväällä 2020. Koronakriisi testasi yhteiskuntamme henkistä kriisinsietokykyä. Sen merkitys korostuu jatkossa yhä enemmän, ja siihen on kiinnitettävä erityinen huomio. Sillä on merkitystä uhkiin varautuessa, olkoon uhat sitten hybridivaikuttamista ja kyberuhkia tai tavallisia arjen turvallisuuteen liittyviä ongelmia, kuten koulukiusaaminen ja -väkivalta tai turvallisuus kotona ja perheissä korona-aikana.”

Limnéll korostaa, että turvallisuusympäristön nopeisiin muutoksiin on varauduttava. Jatkuvan valmiuden sekä poliittisen reagoinnin merkitys korostuu hänen mukaansa sitä mukaa, kun ennakoimattomuus kasvaa.

“Samalla turvallisuutta on lähestyttävä laaja-alaisesti, sillä monet tekijät ja ilmiöt voivat horjuttaa yhteiskuntamme toimintaa ja demokratiaa.”

Yhtenä tärkeimmistä asioista Limnéll nostaa esiin demokratian vahvistamisen.

”Maailmalta on kantautunut Suomeenkin repivä ja vastakkainasettelua tarjoava politiikka, joka saa valtiot irtisanoutumaan liitoista ja sopimuksista ja kansalaiset riitelemään keskenään. Samalla politiikkaa tiiviisti seuraavien ja siitä kiinnostumattomien välinen kuilu kasvaa ja johtaa demokraattisen eriarvoistumiseen. Jakaudumme niihin, jotka osaavat nimetä hallituspuolueet ja niihin, jotka uskovat salaliittoteorioihin. Perinteiset, maltilliset keskustapuolueet menettävät ääniä populistisille vaalilupauksille, joiden toteuttaminen ei todellisuudessa ole edes realistista”, hän kuvailee.

Limnéll sanoo odottavansa kevään kuntavaaleja ajatellen mielenkiinnolla sitä, minkälaista kuvaa tulevasta eri puolueet maalaavat.

“Pelko ja uhkakuvat kyllä myyvät ja vastakkainasettelu herättää tunteita, mutta ehkä suurin osa kuitenkin toivoo jo tulevaisuudelta jotakin tasaista ja turvallista? Jos kansalaisten mahdollisuuksia osallistua demokratiaan vahvistetaan niin teknologian kuin osallistavien rakenteidenkin kautta, ehkä maltilliset äänet pääsevät paremmin esiin? Ja jos politiikasta tehdään helpommin lähestyttävää, ehkä entistä useampi kokee voivansa vaikuttaa omaan elinympäristöönsä ja tulevaisuuteensa”, hän pohtii.

