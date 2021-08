Columbian yliopiston apulaisprofessori, biolääketieteen tutkija Tuuli Lappalainen arvostelee kovin sanoin Suomen koronastrategiaa. Hän katsoo, että tavoitteet tartuntojen suhteen on nyt ”täysin hukassa”.

”Testaa-jäljitä-eristä on keinojen kuningas, koska sillä kohdistetaan rajoitukset altistuneisiin eikä koko kansaan. Mutta kun tartuntoja on liikaa ja jäljitys pettää, tulvapato on auki, ja yleiset rajoitukset on ainoa keino hidastaa leviämistä. Elämme vaarallisia aikoja. Vapaata leviämistä eivät sairaalat kestä. Kun tartuntoja on siis pakko torjua, se on helpompaa ja halvempaa, jos niitä on esimerkiksi 100/päivä (jäljitys toimii) kuin jos niitä on 1000/päivä”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Lappalaisen mukaan vallalla on harhaluulo siitä, että kun sairastuvuus per tartunta on pienempi kuin ennen, niin suurempi tartuntojen määrä on OK.

“Mutta kun ne eivät pysy sillä tasolla - ilman raskaita rajoituksia - kun jäljitys ei pelaa! Vanhoista virheistä voisi oppia. Niin kauan kun virus on terveydelle niin vaarallinen että tartuntojen ei voi antaa levitä vapaasti koko väestöön, tartuntojen määrä kannattaa painaa alas ja pitää siellä. Sillä säästyttäisiin pahemmilta rajoituksilta”, hän sanoo.

Lappalainen viittaa Eroon koronasta -asiantuntijaryhmän tällä viikolla julkistamaan muistioon, jossa korostetaan, että tartuntojen kasvu on taitettava mahdollisimman nopeasti, ja tartunnat on tuotava alas kestävälle tasolle.

”Mitä korkeammaksi tartuntojen taso päästetään, sitä suuremmat ovat siitä koituvat terveyshaitat ja sitä vaikeampi epidemiaa on hallita. Suuri määrä tartuntoja johtaa myös mittaviin altistumisiin ja karanteeneihin, mikä haittaa yhteiskunnan yleistä toimintaa. Tartuntojen kasvun taittamiseen tarvitaan väliaikaisia rajoitustoimia, mutta matalammalla tartuntojen tasolla elämä voi palata suhteellisen normaaliksi tehokkaan tartunnanjäljityksen turvin”, muistiossa todetaan.

Asiantuntijaryhmä ehdottaa, että tähän asti käytettyjä keinoja tukemaan otetaan käyttöön mahdollisuuksien mukaan FFP2-maskit, pikatestaus ja koronapassi, joka toimii konkreettisena kannustimena rokotteen ottamiselle.

“Tehosterokotusten tarve tulee selvittää. Viruksen ilmaleviämistä rajoittavia ratkaisuja, kuten HEPA-suodattimien käyttöä, tulee hyödyntää.”

Eroon koronasta -ryhmän mukaan tarvitaan pidemmän aikavälin strategia, jonka avulla yhteiskunta on mahdollista pysyä toimintakykyisenä mahdollisen vaikeamman epidemian aikana.

”Tulevaisuudessa normaalin elämän tulee turvaamaan rokotteiden, viruksen leviämistä ehkäisevien toimien, kansanterveystyön ja kansainvälisen yhteistyön yhdistelmä. ”