Helsingin kokoomuksen pormestariehdokas Kirsi Piha kantaa huolta ihmisiä ”heihin ja meihin” jaottelevan ajatusmaailman kasvusta Suomessa. Hänen mukaansa tällainen jaottelu on jopa ”isoin uhka” helsinkiläisten turvallisuudelle ja hyvinvoinnille.

Pihalta kysyttiin MTV:n Uutisaamun haastattelussa, miksi hän suhtautuu myönteisesti monikulttuurisuuteen ja maahanmuuttoon ja miksi monikulttuurisuutta hänen mielestään kannattaisi tavoitella. Piha on nähty maahanmuuton suhteen vastaparina perussuomalaisten ehdokkaalle Jussi Halla-aholle, mutta myös kokoomuslaiselle vastaehdokkaalleen, maahanmuuttokriittiselle Wille Rydmanille.

Piha toivoi, että erilaisuuteen voitaisiin suhtautua ”avoimin mielin, kiinnostuksesta, uteliaisuudesta” ennakkoluulojen sijaan. Hän viittasi työvoimaan ja innovaatioihin todetessaan, että maahanmuutto on elintärkeää Suomessa.

”Me tarvitaan ne huippuosaajat, superkoodarit, Wolt-kuskit, lähihoitajat”, Piha luetteli.

”Helsingissä noin 50 prosentissa busseista on kuljettajina Suomeen muuttanut henkilö.”

Pihan mielestä työperäisen ja muun maahanmuuton erittely ei kannata, koska kielteinen asenneilmapiiri vaikuttaa myös siihen, kuinka houkuttelevaksi Suomi koetaan – ja sitä kautta Suomen taloudelliseen menestykseen.

”Jos me suhtaudumme ahdasmielisesti ja ennakkoluuloisesti erilaisuuteen, miten me voidaan kuvitella, että tänne halutaan muuttaa, että joku huippuosaaja haluaa asua perheineen Helsingissä, jos tuntuu, että täällä on epämiellyttävä olla, täällä on ennakkoluuloja ja ahdasmielinen tunnelma ja ikkunan alla kulkee natsikulkue?” Piha kyseli.

”Nämä asiat linkittyvät toisiinsa ja se olisi hyvä huomata, ettei me voida kategorisoida ihmisiä, että otetaan ’hyviä’ ja ei oteta jotain muita. Tämä liittyy tähän asenneilmapiiriin”, hän jatkoi.

Piha kertoi haastattelussa, että hän painottaisi pormestarina ihmisten toimeliaisuuden ja yrittämisen mahdollistamista, tarkkaa taloudenpitoa sekä ekologista kantokykyä.

Helsingin kokoomuksen ylimääräinen piirikokous vahvisti Pihan kuntavaalien pormestariehdokkaakseen maanantaina. Piha voitti äänestyksessä vastaehdokkaansa, kansanedustaja Wille Rydmanin äänin 67–34, kokoomuslaiset ovat kertoneet Twitterissä.

