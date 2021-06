Silvia Modig ei ota vastaan mahdollista eduskuntapaikkaa, joten eduskuntaan on nousemassa Suldaan Said Ahmed.

Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Silvia Modig ei aio ottaa vastaan vapautumassa olevaa kansanedustajan paikkaa. Hän kertoo Kansan Uutisissa, että jatkaa työtään Euroopan parlamentissa.

”Ilmastokysymyksissä tarvitaan nyt valtioiden rajat ylittävää politiikkaa, ja sitä pystyn edistämään työssäni europarlamentissa”, Modig sanoo lehdelle.

Modigilla olisi ollut mahdollisuus nousta varakansanedustajan paikalta eduskuntaan, sillä Helsingin vasemmistoliiton apulaispormestariksi esittämä Paavo Arhinmäki on jättämässä kansanedustajan tehtävät.

Modigin mukaan hänellä on kuitenkin vahva mandaatti jatkaa työtään nimenomaan europarlamentissa.

Näin ollen Arhinmäen tilalle eduskuntaan noussee Helsingin kaupunginvaltuutettu, kansalaisaktivisti Suldaan Said Ahmed, josta on tulossa ensimmäinen somalitaustainen ja somalialaissyntyinen kansan­edustaja Suomessa. Said Ahmed on ilmoittanut olevansa valmis kansanedustajan tehtäviin.

