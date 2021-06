Israelissa ratkaisun hetket ovat käsillä. Sisäinen poliittinen kriisi näyttäisi vihdoin laantuvan.

Maassa on yritetty muodostaa hallitusta jo kaksi vuotta. Nyt Benjamin Netanjahun aika Israelin pääministerinä on lopussa. Keskustalaisen Yesh Atidin johtama oppositiokoalitio ja äärioikeistolainen Yamina-puolue saivat keskiviikkoiltana aikaan sopimuksen, jonka ansiosta koalitio syrjäyttää Netanjahun vallasta.

Uusi hallitus koostuisi kahdeksasta puolueesta, jotka edustavat niin oikeistoa, keskustaa kuin vasemmistoakin. Hallituksen pitää vielä saada parlamentin hyväksyntä.

Fakta Israelin parlamenttivaalit Kahden vuoden sisällä Israelissa on pidetty neljät parlamentin eli Knessetin vaalit. Viimeiset pidettiin maaliskuussa. Tuolloin Benjamin Netanjahun puolue Likud sai 30 paikkaa 120:stä. Oppositiopuolueiden koalitio, joka on Netanjahua vastaan, sai 57 paikkaa. Enemmistöön tarvitaan 61. Naftali Bennetin puolue Yamina ei vielä maaliskuussa ollut valinnut, onko se Netanjahun puolella vai häntä vastaan. Kun Yamina liittyi oppositiokoalitioon, koalitio sai paikkaenemmistön ja syrjäyttää näin Netanjahun ja Likudin.

Jos parlamentti ei anna hyväksyntäänsä uudelle hallitukselle, edessä ovat mahdollisesti viidennet parlamenttivaalit kahden vuoden sisään. Nykyinen pääministeri Netanjahu ei ole vaalivoitoista huolimatta onnistunut kasaamaan hallitusta.

Toimiva maan johto olisi tärkeää etenkin viimeaikaisten tapahtumien valossa. Israelin ja palestiinalaisalueiden välit tulehtuivat taas äärimmilleen toukokuun alussa, ja tulitauko saatiin aikaan vasta lähes kahden viikon veristen taistelujen jälkeen.

Israelilaismedioissa on jo noussut huolta siitä, että muu maailma ja etenkin Israelin poliittiset viholliset pitävät maata pilkkanaan, jos se näyttäytyy sekasortoisena, keskenään kiistelevänä, ehkä jopa kykenemättömänä puolustamaan itseään.

Vähän yhteistä, paljon tekemistä

Koalition päämiehet ovat Yesh Atid -puolueen johtaja Yair Lapid ja Yaminan johtaja Naftali Bennett. Sopimukseen kuuluu, että Bennett aloittaa pääministerinä ja Lapid siirtyy tehtävään kahden vuoden kuluttua, syksyllä 2023. Pääministerikausi on tavallisesti nelivuotinen.

Bennett ja Lapid ovat poliittisilta kannoiltaan kaukana toisistaan. Bennett edustaa nationalistista äärioikeistoa, kun taas Lapid ja hänen perustamansa Yesh Atid ovat keskiluokkaisten ja pienyrittäjien äänenkannattajia. Lapid ilmoitti tuoreeltaan varmistavansa, että tuleva hallitus aikoo palvella kaikkia israelilaisia, ”heitä, jotka äänestivät sitä, ja heitä, jotka eivät”, ja että hallitus kunnioittaa sen vastustajia ja tekee kaikkensa yhdistääkseen kaikki kansanosat.

Näiden lausuntojen valossa on suorastaan ihme, että ultranationalistinen Bennett suostui sopimukseen – varsinkin, kun koalitiossa on mukana myös Israelin arabeja edustava puolue Raam. Raam liittyi koalitioon Lapidin luvattua sille, että hallitus tekee linjauksia Israelin palestiinalaisväestön hyväksi. Bennett taas ei hyväksy ajatusta palestiinalaisvaltiosta.

Muutenkin tulevan hallituksen puolueet edustavat niin hajanaista sakkia, ettei isojen päätösten tekeminen tule olemaan läpihuutojuttu.

Yksi asia Lapidia, Bennettiä ja muita koalition johtajia kuitenkin yhdistää: halu päästä eroon Benjamin ”Bibi” Netanjahusta. Bibi on istunut pääministerin paikalla kuin tatti jo 12 vuotta, pidempään kuin yksikään pääministeri koskaan.

Netanjahu on israelilaismediassa kutsunut koalitiota ”vuosisadan huijaukseksi” ja sanonut, että se vaarantaa Israelin valtion ja kansan. Lisäksi hän on syyttänyt Bennettiä äänestäjiensä pettämisestä, kun tämä suostui yhteistyöhön maltillisempien puolueiden kanssa. Lausunnot ovat kovia, mutta eivät kovin uskottavia sellaisen poliitikon suusta, joka käy parhaillaan oikeustaistelua korruptiosyytteitä vastaan.

Bibi tuskin nielee tappiotaan purematta. Odotukset uudelta hallitukselta ovat suuret, mutta käytännössä sen aika menee iskujen torjumiseen, sillä oppositioon joutuessaan Netanjahu varmasti hyökkää vastaan täydellä voimallaan.

Presidentti. Isaac Herzogin taustat ovat Euroopassa. Hänen isänsä syntyi Irlannissa. Kuva: ABIR SULTAN

”Politiikan kuninkaallinen” tuo kaivattua vakautta

Lisäksi parlamentti valitsi keskiviikkona Israelille uuden presidentin. Reuven Rivlinin seuraajaksi astuu heinäkuussa Isaac Herzog.

Herzogia on kutsuttu politiikan kuninkaalliseksi. Hänen isänsä Chaim Herzog oli Israelin presidentti vuosina 1983–1993, ja hänen isoisänsä oli Israelin johtava rabbi 1950-luvun loppuun asti. Herzogilla on pitkä ura politiikassa. Hän on toiminut muun muassa asuntoministerinä ja hyvinvointipalveluista vastaavana ministerinä. Vuodesta 2018 hän toimi maailman suurimman juutalaisorganisaation Jewish Agencyn johtajana.

Aiemmin työväenpuoluetta, sittemmin keskusta-vasemmistolaista liittoumaa edustanutta Herzogia on kuvattu israelilaismediassa usein sanalla ”mensch”, joka tarkoittaa rehellistä ja suoraselkäistä ihmistä. Hän on pidetty, diplomaattinen valtionmies, jolla on suhteita myös ulkomaailmaan – ja juuri sellaista Israel nyt kaipaa.

Maan politiikka on ollut niin pitkään sekasortoista, että se tarvitsee jonkun, joka ei aiheuta lisää kuohuntaa. Sellainen Herzog on, sopivan harmaa, tasainen ja ennustettava. Israel tarvitsee vakauttajaa myös ulkosuhteidensa tyynnyttämiseen ja palestiinalaiskysymyksen edistämiseen. Herzog kannattaa kahden valtion ratkaisua.

Vain se horjuttaisi Herzogia, että Netanjahu vielä saisi keploteltua itsensä takaisin hallituksen johtoon. Yhdistelmä ei toisi vakautta, päinvastoin se saattaisi aiheuttaa lisää sisäistä poliittista sekamelskaa.

