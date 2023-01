”Vihreät ei mahdu samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa”, linjaa vihreiden puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo. Hänen mukaansa huhtikuun eduskuntavaaleissa ratkaistaan, onko tulevassa hallituksessa mukana vihreät vai perussuomalaiset.

”Meidän arvopohjamme ovat liian kaukana toisistaan, enkä näe, että yhteisiä tavoitteita tulevalle hallituskaudelle löytyy nimeksikään. Tämä on tulevan pääministeripuolueen, mikä se ikinä onkaan, otettava omassa harkinnassaan huomioon”, Ohisalo toteaa Facebookissa.

Ohisalon lisäksi aiemmin hallituspuolue vasemmistoliiton ministeri Hanna Sarkkinen on sulkenut hallitusoven perussuomalaisilta Uuden Suomen haastattelussa. Myös hallituspuolue RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz on nähnyt hallitusyhteistyön vaikeaksi.

Ohisalo ei näe perussuomalaisten vireen juuri muuttuneen, kun puheenjohtaja vaihtui Jussi Halla-ahosta Riikka Purraan.

”En usko, että perussuomalaiset lähtevät hallitukseen ilman ilmastotavoitteiden vesittämistä, maahanmuuton vaikeuttamista tai yleisesti nihkeää suhtautumista Euroopan unioniin. Tasa-arvo tai tiedepohjainen päätöksentekokaan eivät voisi hyvin. Purra on monessakin mielessä Halla-ahon manttelinperijä.”

Orpon ulostulo herättänyt keskustelua

Kokoomusjohtaja Petteri Orpo sanoi viikonloppuna, ettei enää näe esteitä hallitusyhteistyölle perussuomalaisten kanssa. Ulostulo on aiheuttanut keskustelua. Ohisalosta on alkanut tuntua siltä, että ”kokoomus haluaa herättää oikeistokonservatiivisen hallituksen taas henkiin”.

”Orpo on kasvavissa määrin flirttaillut puheissaan perussuomalaisten suuntaan, ja kokoomuksen oma linja esimerkiksi ilmastopolitiikkaan on alkanut näyttää tuuliviirimäiseltä. Metsäpolitiikkaa kokoomus on ollut haluton uudistamaan, ja puolue on toiminut lähinnä metsäteollisuuden edunvalvojana. Kimppa perussuomalaisten kanssa ei ainakaan parantaisi tätä asiaa.”

Eduskuntapuolueista etenkin kokoomus on pitänyt esillä valtiontalouden tasapainottamisen tavoitetta. Ohisalonkin mukaan valtiontaloutta on tasapainotettava, mutta Orpon ja Purran hallitus olisi hänen mielestään ”Robin Hoodin peilikuva, joka ottaisi köyhiltä ja jakaisi rikkaille”, eikä hän itse usko sellaiseen.

Ohisalo näkee vain yhden asian, jossa perussuomalaisten linja on muuttunut: ”enää se ei edes teeskentele olevansa pienen ihmisen asialla, joten sekään ei enää ole esteenä kokoomuksen ja perussuomalaisten yhteistyölle”.

”On turha kuvitella, että valtiontalous tulisi tasapainoon pelkästään menoja leikkaamalla. Kokoomus korostaa vain menoleikkauksia – ja esittää samaan aikaan jopa kahden miljardin euron veronalennuksia, joista merkittävä osa menisi hyvätuloisten taskuihin. Tässäkään mielessä kokoomus ja perussuomalaiset eivät ole kaukana toisistaan, sillä myös Purra on avannut viime aikoina ovea veronkevennyksille.”

Miljardiluokan veronalennukset pitäisi Ohisalon mukaan käytännössä rahoittaa velalla tai leikaten monin verroin kovempaa esimerkiksi sosiaaliturvasta tai koulutuksesta.