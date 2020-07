Suoratoistopalvelu Plex ilmoitti laajentavansa lineaarisen television puolelle lisäämällä yli 80 ilmaista tv-kanavaa kaikille käyttäjille, kertoo TechCrunch. Yhtiö mahdollisti aiemmin tv:n katsomisen suorana Plexin kotipalvelimiin yhdistetyn antennin ja digitallentimen avulla. Uuden lisäyksen avulla käyttäjien ei tarvitse sijoittaa rahaa ylimääräisiin laitteisiin.

Plex toimii myös Suomessa.

Uusi tv-palvelu tarjoaa paljon ilmaista sisältöä eri kategorioista kuten uutisista, urheilusta, elokuvista, klassisesta tv:stä, komediasta, animesta, lasten sisällöstä, viihteestä, e-urheilusta ja muista.

Palvelun tarjoamia kanavia ovat esimerkiksi: Reuters TV, Yahoo Finance, Toon Goggles, Kidoodle TV, KidsFlix, fubo Sports Network, Cooking Panda, DrinkTV, IGN TV, AFV Family, Tastemade, Revry, FailArmy, Dove Channel, Docurama, The Pet Collective, WeatherSpy ja Made in Hollywood. Kanavia tarjotaan myös yksittäisille ohjelmille, kuten Bob Ross ja Deal or No Deal -kanavat. Jotkut kanavat perustuvat myös tiettyyn teemaan.

Kanavat löytyvät Live TV On Plex -valikosta. Sen kautta näkyy perinteinen ohjelmaopas, josta näkee mitä ohjelmia on tulossa muutamien tuntien sisällä. Kanavatarjontanäkymää voi kustomoida omien mieltymysten mukaan, jos joku kanava ei kiinnosta voi sen piilottaa.

Aiemmasta Plexin tv-palvelusta poiketen ohjelmia ei voi tallentaa. Plex myös tarjoaa muista vastaavista palveluista poiketen 80 prosenttia kanavista myös Yhdysvaltojen ulkopuolelle.

Julkaisun jälkeen Plex kertoo suunnittelevansa kanavamäärän laajentamista. Pitkällä tähtäimellä yhtiö aikoo myös luoda personoituja kanavia, johon kuuluisi ilmaisten palveluiden sisältö ja käyttäjän oma sisältö.

