Tunteet kuumenivat MTV:n eduskuntavaalitentissä, kun puhe kääntyi koulushoppailuun.

Aihe herätti jo viime kuussa vilkasta keskustelua, kun Yle julkisti koulukoneen. Se kokoaa yksittäisten koulujen tasolla tietoja koulun päättäneiden keskiarvosta ja S2-oppilaiden osuudesta. Mukana on myös alueen mediaanitulo, korkeakoulutettujen osuus ja työllisyysaste. S2-oppilaat opiskelevat suomea tai ruotsia toisena kielenään.

”Perussuomalaisten mielestä tämä koulushoppaaminen nimenomaan ei ole ongelma, vaan se on ikään kuin seuraus ongelmista”, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoi.

”Vanhemmat tekevät näitä valintoja omille lapsilleen tässä todellisuudessa. Me puheenjohtajat olemme selvästi hieman toisessa todellisuudessa, koska täällä ei ole edes mainittu maahanmuuttoa yhdessäkään vastauksessa. Painotusluokkia on ollut pidempään, mutta ehdottomasti pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa, etenkin pääkaupunkiseudulla, niin kyllä se on vieraskielisten osuus, joka tätä koulushoppaamista – mikäli tätä termiä halutaan käyttää – ajaa.”

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson hikeentyi.

”Lapset ovat vääränlaisia – se on se perussuomalaisten viesti. Se, että me nostetaan jotkut lapset tikunnokkaan tällä tavalla, tämä ei ole arvokasta käytöstä”, hän sanoi.

Riikka Purra puolestaan hiiltyi Anderssonin väitteestä.

”Me nostamme tikunnokkaan teidän maahanmuuttopolitiikkanne, emme lapsia”, Purra vastasi.

Anderssonin mukaan oppimistulosten trendi näyttäisi samanlaiselta, vaikka kaikki maahanmuuttajataustaiset oppilaat poistettaisiin tuloksista.

”Meille ongelma eivät ole maahanmuuttajalapset eivätkä maahanmuuttajat. Eivät ulkomaalaiset, vaan tässä maassa harjoitettu vääränlainen maahanmuuttopolitiikka. Maahanmuuttajataustaiset eivät välttämättä opi samanlaisia taitoja, he tarvitsevat enemmän tukea. Me olemme esittäneet muun muassa sitä, että valmistavia luokkia pitäisi olla paitsi enemmän niin ylipäätään maahanmuuttajataustainen maahanmuuttaja ei voi päästä tavalliselle luokalle ennen kuin hänen kielitaitonsa on riittävä”, Purra sanoi.

LUE MYÖS:

Purran mukaan kenenkään etu ei ole se, että yhdessä luokassa puhutaan jopa kymmentä eri kieltä.

Vihreiden puheenjohtajan Maria Ohisalon mukaan jokainen lapsi pitäisi ottaa osaksi yhteiskuntaa ja samalle viivalle. Hän kannatti sitä, että asuntopolitiikassa kohtuuhintaisia, välimallin ja kovan rahan asuntoja pitäisi olla samoilla asuinalueilla ja parannusta oppimisen tukeen.

”Perussuomalaisten ratkaisu on myös se, että paikoin kielikoulutukseenkaan ei ole valmiutta laittaa lisärahoja. Sitten ihmetellään, että miten ihmiset jäävät ulkopuolelle.”

Myös RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kritisoi perussuomalaisten näkemyksiä.

”On surullista kuulla, että halutaan tavallaan syyllistää näitä lapsia. Minä en hyväksy sitä”, hän sanoi.

”Missä näin on tapahtunut?” kysyi Purra.

”Tässä sävy on sellainen, että tämä on lasten syy. Näinhän se ei ole”, Henriksson sanoi.

”Kukaan ei ole sanonut niin”, Purra vastasi.

Myös Henrikssonin mukaan tarvitaan monipuolisia asuinalueita.

LUE MYÖS: