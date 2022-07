Martti Kiuru, Pietari: Venäjä vedättää hintoja ja markkinoita

Venäjä on erittäin merkittävä viljantuottaja ja vehnänviejänä maailman ykkönen. Venäjän ja Ukrainan yhteinen osuus vehnän maailmanmarkkinasta on noin kolmannes.

Venäjän omavaraisuusaste vehnän osalta lienee 150 prosentin paikkeilla. Maan hallitus myös säätelee vientiä kiintiöillä ja vientitulleilla. Tarkoituksena on kerätä tuloja valtionkassaan, varmistaa viljan riittävyys kotimarkkinoilla ja vedättää maailmanmarkkinahintoja ylöspäin.

Venäläiset viljanviejät ovat kritisoineet hallituksen kiintiö- ja vientitullipolitiikkaa. Vientiyritysten mielestä toimenpiteet vääristävät kilpailua ja ehkäisevät investointeja.

Maailmanmarkkinahintojen ohjailussa ylöspäin Venäjä on onnistunut erinomaisesti varsinkin sen jälkeen kun maa käynnisti hyökkäyksen Ukrainaan viime helmikuussa. Kuten tunnettua, Ukraina ei tällä hetkellä kykene juurikaan viemään viljaa ulkomaille Mustanmeren satamiensa kautta, ja myös Venäjän omat vientimäärät ovat supistuneet.

Heinäkuun alusta lähtien Venäjä on myös vaatinut, että ostajat maksavat viljan Venäjän ruplilla länsivaluuttojen asemasta. Tiedossa ei ole, kuinka tiukasti vaatimusta noudatetaan.

Venäläisvehnän suurimmat vientikohteet ovat Egypti, Turkki, Saudi-Arabia, Algeria ja monet köyhät Afrikan maat. Kyse on lähinnä maista, jotka eivät ole mukana Venäjää vastaan kohdistetuissa lännen sanktioissa.

Ylikorkea vehnän maailmanmarkkinahinta ei palvele Venäjän etuja ja tarkoitusperiä jos ja kun Venäjä haluaa samanaikaisesti kohentaa poliittisia suhteitaan kyseisten maiden kanssa.

Tässä kontekstissa Venäjän on siis pelattava korttinsa tarkasti, ja sen tulee ainakin väittää pyrkivänsä viljamarkkinan normalisoimiseen ja kuljetusten sallimiseen Ukrainasta.

Vilja-aitta. Ukraina on merkittävä viljantuottaja. Venäjän aloittaman sodan takia sen vienti on pitkälti estynyt. Kuva: SERGEI ILNITSKY

Turkki, Venäjä, Ukraina ja YK:n edustajat neuvottelivat kuluneella viikolla Istanbulissa järjestelyistä, joiden puitteissa viljan kuljetukset Ukrainan satamista voitaisiin taas käynnistää. Lisävalaistusta asiaan saadaan kenties ensi viikolla, kun Venäjän, Turkin ja Iranin presidentit tapaavat Teheranissa.

Lännen sanktiot nakertavat monin tavoin myös Venäjän maataloussektoria, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, ettei viljapula uhkaa maata ainakaan lähivuosina. Elintarvikkeiden huoltovarmuuden kannalta ongelmallisempia aloja ovat maito- ja lihatalous, joiden suhteen Venäjä ei ole omavarainen.

Katja Incoronato, Udine: Ruokakriisi uhkaa Italiaa, kun Po-joki kuivui kuumuudessa

Varoitukset ruokakriisistä ovat koventuneet Italiassa koko kevään ja alkukesän ajan, sillä maa tuo ulkomailta 30 prosenttia kaikesta käyttämästään viljasta, erityisesti pastan raaka-aineesta vehnästä. Suurin osa tuontiviljasta tulee Ukrainasta.

Venäjän Ukrainassa helmikuun lopulla aloittama laajamittainen sota on pysäyttänyt viljakuljetukset Ukrainasta lähes kokonaan, mikä on Italiassa näkynyt pastan hinnan rajuna kallistumisena.

Maan maataloustuottajien järjestö Coldiretti rauhoitteli keväällä tilannetta muistuttamalla, että vehnän viljelyä voidaan Italiassa lisätä. Toiveet tästä kaatuivat kuitenkin kesäkuussa, kun poikkeuksellisen helteinen sää kuivatti vehnä-, riisi- ja maissiviljelmille elintärkeän Po-joen.

Coldirettin julkistamien tuoreimpien tietojen mukaan Italian pisimmän joen kuivuminen on johtanut siihen, että maa pystyy tänä vuonna tuottamaan vain noin kolmanneksen kaikesta tarvittavasta viljasta.

Kun tuonti Ukrainasta hiipuu, varoitukset italialaisten jäämisestä ilman pastaa ja leipää jo syksyllä kovenevat päivittäin.

Kuivuuden ja uhkaavan ruokapulan takia Italian hallitus julisti viiteen maakuntaan hätätilan heinäkuun alussa, ja valmistelussa on 36 miljardin euron apupaketti näille alueille. Po-joen kuivumisen vaikutukset ovat suuret myös Italian talouskasvulle, sillä joki virtaa juuri niillä Pohjois-Italian alueilla, jotka tuottavat 75 prosenttia maan bkt:sta.

Saara Koho, Bryssel: Oma viesti selväksi, syy on Venäjässä, ei EU:ssa

Euroopan komission arvion mukaan ruoan saatavuus ei ole vaarassa Euroopan unionissa. EU on omavarainen monissa tärkeissä maataloustuotteissa. EU-mailla on myös varaa ostaa ruokaa ulkomailta.

EU ei kuitenkaan ole rehuproteiinin tuotannossa omavarainen. Se voi aiheuttaa ongelmia viljelijöille, varsinkin kun lannoitteiden ja energian hinta on samaan aikaan nousussa. Ruoan kallistuminen jatkunee syksyllä.

Komissio on ollut sitä mieltä, että ruoan vientikieltoja pitäisi välttää, koska se aiheuttaa häiriöitä ja ketjureaktioita markkinoilla.

EU-maiden johtajat totesivat kesäkuun huippukokouksessa, että Venäjän pitäisi lopettaa välittömästi Ukrainan maataloustuotantoon kohdistuvat iskut ja avata Mustanmeren satamat, joissa ukrainalainen vilja on jumissa.

Päämiehet korostivat päätöslauselmassaan, että EU:n Venäjälle asettamat pakotteet mahdollistavat maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden vapaan liikkumisen ja humanitaarisen avun toimittamisen.

EU on ollut huolissaan siitä, että Venäjä pyrkii syyttämään ruokakriisistä EU:n Venäjälle asettamia pakotteita. Tämä voi luoda EU:sta negatiivista kuvaa esimerkiksi Pohjois-Afrikassa.

Monessa kehittyvässä maassa Ukrainan sota on etäinen asia, joka näyttäytyy kahden suurvaltablokin kamppailuna. Siksi EU on yrittänyt omassa viestissään toistaa, että ruoan hinnan nousu johtuu Venäjän aloittamasta sodasta, ei EU:n vastatoimista.

Pia Heikkilä, New Delhi: Kuumuus huolettaa Intiassa, jossa moni kärsii aliravitsemuksesta

Maailman kolmanneksi suurin vehnän viejämaa Intia ilmoitti alun perin paikkaavansa maailmanmarkkinoiden vehnäpulaa. Mutta se pyörsi myöhemmin päätöksensä, ilmeisesti sodan pitkittymisen takia. Lisäksi hallitus ilmoitti rajoittavansa sokerin vientiä hintojen vakauttamiseksi ja tarjonnan varmistamiseksi.

Venäjän hyökkäys Ukrainaa vastaan ​​on nostanut elintarvikkeiden hintoja Intiassakin, ja se on iskenyt etenkin köyhien perheiden ruokabudjetteihin. Peruselintarvikkeet kuten vihannekset ovat nyt ennätyshinnoissa. Köyhiä yritetään kuitenkin tukea jakelemalla heille ruokapaketteja.

Valtavien varallisuuserojen ja kunnon sosiaaliturvan puutteen maassa on nälkä jatkuva puheenaihe. Ponnistuksista huolimatta Intia ei ole saanut nälkää kuriin.

Maassa on arviolta noin 200 miljoona aliravittua ihmistä, mikä on neljännes koko maailman nälkää kärsivistä ihmisistä. Yli 40 prosenttia intialaisista lapsista on kroonisesti aliravittuja.

Ukrainan tilanteen lisäksi sääolosuhteet ovat vaikuttaneet ruokakriisiin. Maassa oli tänä vuonna kuumin maaliskuu sataan vuoteen. Vehnänjyvät kypsyvät yleensä tänä aikana, minkä vuoksi vilja on erityisen herkkä lämmölle. Kuumuuden lisäksi ennakoimaton monsuuni on aiheuttanut huolta ruoan saatavuuden kannalta.

Muutkin Etelä-Aasian maat ovat kärsineet elintarvikepulasta. Intia toimitti Bangladeshiin 1,5 miljoonaa tonnia vehnää hätäapuna.

Hannamiina Tanninen, Hong Kong: Maltillinen vaikutus, vaikka Kiina tuo valtavasti ruokaa ulkomailta

Yhdysvaltalaisen CSIS-tutkimuskeskuksen mukaan vuosina 2003–2017 Kiinan elintarviketuonti kasvoi 14 miljardista dollarista 104,6 miljardiin dollariin.

Samalla aikavälillä Kiinan elintarvikevienti lähes kolminkertaistui 20,2 miljardista dollarista 59,6 miljardiin dollariin. Tämä teki Kiinasta erittäin riippuvaisen tuontiruoasta.

Samoihin aikoihin Kiinan johtajat myönsivät, että maan on täydennettävä kotimaista tarjontaansa ”maltillisella tuonnilla” vastatakseen elintarviketurvatarpeisiin. Kiina ei kuitenkaan halunnut jäädä täysin riippuvaiseksi ruoan tuonnista.

Noin vuodesta 2015 lähtien Kiina on asettanut maalle entistä kunnianhimoisemman elintarvikeomavaraisuusstrategian, jossa kotimaista tuotantoa on tehostettu merkittävästi. Strategiaa on vahvistettu sikainfluenssan ja koronapandemian takia.

Yhdysvaltalaispankki Citin raportin mukaan Venäjän Ukrainassa aloittamalla sodalla näyttää ainakin toistaiseksi olevan rajallinen vaikutus Kiinan elintarvikkeiden hintoihin.

Vaikka Kiina on maailman toiseksi suurin maissin kuluttaja, vuonna 2021 vain 9,4 prosenttia kotimaisesta maissin kulutuksesta tuli tuonnista. Sama luku vehnän osalta oli 5,9 prosenttia.

Vuonna 2021 Kiinan maissintuotanto kasvoi 4,6 prosenttia. Tästä huolimatta Kiina joutui lisäämään vuonna 2021 maissin tuontia 152 prosenttia verrattuna vuoteen 2020, jolloin tuonti nousi aikaisempaan ennätykseensä. Samalla Kiinasta tuli suurin Ukrainassa tuotetun maissin ostaja.

