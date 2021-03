Helsingin poliisin toiminta lauantaina järjestetyssä ”Vapauden puolesta” -mielenosoituksessa herättää laajaa keskustelua. Moni ihmettelee, miksi poliisi ei hajottanut mielenosoitusta, jossa rikottiin koronasuosituksia.

Poliisin mukaan mielenosoitus keräsi Kansalaistorille noin 400 mielenosoittajaa. Tartuntatautilain mukaan osallistumismäärä voi mielenosoituksessa olla 6 henkilöä.

”Poliisin näkemyksen mukaan mielenosoitukset eivät kaikilta osin sujuneet kokoontumislain mukaisesti. Mahdollisia rikosvastuuasioita selvitetään esitutkinnan keinoin jälkikäteen”, Helsingin poliisi tiedotti Twitterissä mielenosoituksen jälkeen.

Esimerkiksi vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo katsoo, että poliisin tulee huolehtia kaikkien ryhmien turvallisuudesta, mutta nyt näin ei tapahtunut.

”Mielipiteen vapaudesta on pidettävä myös pandemian aikana kiinni. Puhua pitää saada, vaikka ei olisi sisällöstä samaa mieltä. Mutta vastuu ei katoa mielipiteen vapauden vuoksi. Poliisin tulee huolehtia turvallisuudesta kaikkien ryhmien osalta yhdenvertaisesti. Nyt niin ei ole”, hän tviittaa.

Honkasalo kertoo olleensa puhumassa muun muassa pakkopalautuksia vastustaneissa mielenosoituksissa, joissa poliisin läsnäolo ja varustautuminen on ollut korostunutta.

”Samaa en ole huomannut kun mieltä on osoittanut mm. äärioikeisto”, hän sanoo.

Vihreiden kansanedustaja Bella Forsgrén sanoo suoraan, että poliisin voimankäytön erot hämmentävät. Hän nostaa esiin lokakuisen Elokapina-mielenosoituksen, jossa poliisi käytti pippurisumutetta.

”Kun tänään yli 400 ihmistä vaarantaa terveyden mielenosoituksessa, ei tapahdu mitään. Näyttävästi autojen estäminen on tässä maassa perisynti”, Forsgrén kommentoi.

LUE LISÄÄ:

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula näkee tilanteen toisin. Hänen mielestään poliisi toimi oikein.

”Asia ei ole yksinkertainen, mutta olen sillä kannalla, että poliisi toimi oikein, kun ei ryhtynyt hajottamaan mielenosoitusta.”

Tutkija kysyy, miksi Maria Ohisalo ei kommentoi

Kontula huomauttaa, että koronarajoitukset voivat kestää vielä jopa vuosia, joten olisi kohtuutonta, että mielenosoitukset olisivat tauolla koko tämän ajan.

”Kyse on kuitenkin toiminnasta, jota suojataan usealla kaikkein vanhimmista perus- ja ihmisoikeuksista, jota pidetään koko järjestelmän perustana. Vuoden tai jopa vuosien rajoitus joukkomielenosoituksiin on historiallisesti ollut yleensä paha merkki silloinkin, kun sille on voitu osoittaa legitiimit perusteet. Tästä syystä monessa länsimaassa katsotaan mielenosoituksia ”läpi sormien” keskellä koronarajoituksiakin. Mielenosoituksen kieltäminen on aina erittäin rankka ja potentiaalisesti vahingollinen toimenpide”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Kontula toteaa myös, että mielenosoituksen hajottaminen tilanteessa, jossa uutiskuvissa nähdään samanlaisia ihmisjoukkoja pakkautuneena jonottamaan hiihtohissiin, ei tunnu oikeasuhtaiselta.

Väitöskirjatutkija Olli-Pekka Salminen vetoaa lakiteksteihin ja katsoo, että sekä poliisi että mielenosoituksen järjestäjät epäonnistuivat lainsäädännön näkökulmasta. Hän muistuttaa Puheenvuoron blogissaan, että poliisilla on oikeus kieltää yleisötilaisuuden järjestäminen, jos muut toimenpiteet eivät ole riittäviä ja jos on ilmeistä, että tilaisuuden järjestäminen aiheuttaa vaaraa terveydelle.

”Vallitsevan koronatilanteen vaarallisuuden huomioon ottaen voisi olettaa, että poliisi olisi vaatinut järjestäjältä vastuuvakuutuksen. Mutta tapahtuiko näin? Äkkipäätään voisi olettaa, että vallitsevassa pandemiatilanteessa tartunnoilta ei sataprosenttisesti voi välttyä ja josta aiheutuu vahinkoa henkilöille, tässä tapauksessa tilaisuuden osallistujille karanteenien jne. muodossa”, Salminen kirjoittaa.

Hän kiinnittää huomiota myös siihen, ettei poliisiasioista vastaava sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) ole toistaiseksi kommentoinut tapausta lainkaan.

”Kertoo siitä, että poliisihallituksessakaan asia ei ole läpihuutojuttu”, Salminen päättelee.