Sunnuntain aikana uudet maat ovat raportoineet apinarokkotartunnoista. BBC:n ja Reutersin tietojen mukaan tapauksia on sunnuntai-iltapäivään mennessä havaittu kaikkiaan 15 maassa.

Apinarokkotartunnoista ovat kertoneet Britannia, Espanja, Portugali, Belgia, Ranska, Saksa, Alankomaat, Italia, Ruotsi, Yhdysvallat, Kanada, Australia, Israel ja Sveitsi. Lisäksi Reutersin mukaan Itävalta kertoi sunnuntaina alkuillasta ensimmäisestä tartunnasta.

Maailman terveysjärjestö WHO ennakoi, että tapauksia tullaan havaitsemaan vielä lisää.

”Saatavilla olevat tiedot viittaavat siihen, että ihmisestä ihmiseen tarttuminen tapahtuu läheisessä fyysisessä kosketuksessa oireisten ihmisten kanssa”, WHO kertoi lauantaina.

WHO:n tiedoista raportoi uutistoimisto ADNKronos, jonka mukaan järjestö arvioi, että koronaviruksen leviämisen estämiseen käytetyt toimet ovat tehokkaita myös apinarokon leviämisen estämisessä.

WHO:n mukaan kaikki tähän mennessä raportoidut tapaukset ovat peräisin länsiafrikkalaisesta viruskannasta.

”Tapausten tunnistaminen maissa, joissa sitä ei tavallisesti esiinny on vaikeaa, joten meidän on kiireellisesti lisättävä tietoisuutta tästä taudista ja tutkittava raportoidut tapaukset”, WHO sanoo.

ADNKronosin mukaan WHO suosittelee apinarokkoon sairastuneiden eristämistä sekä heidän kontaktiensa jäljittämistä.

Apinarokko aiheuttaa WHO:n asiantuntijoiden mukaan yleensä lieviä oireita, kuten ihottumaa, kuumetta ja märkärakkuloita, mutta se voi myös aiheuttaa vakavampia oireita. WHO:n mukaan toistaiseksi ei ole tarvetta esimerkiksi matkustusrajoituksille, mutta järjestö korostaa, että infektioita voi esiintyä joukkotapahtumissa.

