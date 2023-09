Entinen perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd) ja entinen opetusministeri Li Andersson (vas) vaativat puuttumaan sote-palveluiden keikkalääkäriongelmaan.

Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Heikki Laine kirjoitti Helsingin Sanomien mielipidepalstalla tiistaina, että pahasti valuvikainen systeemi mahdollistaa tolkuttoman rahastamisen, kun lääkäripulaa yritetään korjata kalliilla keikkalääkäreillä, joista moni työskentelee vain murto-osan täydestä työviikosta.

Lisäksi Jyväskylässä terveyskeskuslääkärinä työskentelevä Joonas Kiili kertoi lehdelle järkyttyneensä mainoksesta, jossa arkipäivätyöstä ilman päivystysvelvollisuutta luvattiin 12 000 euron kuukausipalkka. Kiili itse saa samasta työstä päivystysvelvollisuudella noin puolet vähemmän. Mainoksen oli laatinut henkilöstövuokrayritys Pisara Terveyspalvelut.

”Kyllähän jokainen ymmärtää, ettei meidän terveydenhuoltomme budjetti kestä sitä, että joka lääkärille maksetaan viisinumeroisia palkkoja”, Kiili sanoi Helsingin Sanomille.

Kunta ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok) puolestaan kutsui mediatilaisuudessa keskiviikkona soten vuokratyövoimaa ”poskettoman kalliiksi”, mutta korosti, että vuokratyövoiman käyttö on hyvinvointialueiden käsissä.

Näin kommentoidaan oppositiosta

HUSin entinen toimitusjohtaja, SDP:n kansanedustaja Lindén hämmästelee tilannetta viestipalvelu X:ssä (entinen Twitter).

”Tällainen mädättää terveydenhuollon. Vuokrafirmojen käytön kieltäminen on selvitettävä. Samaa työtä tekevien lääkärien palkoissa jopa 6000 euron ero – opiskelija voi tienata paremmin kuin tutkinnon suorittanut lääkäri”, hän kirjoittaa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Andersson huomauttaa, että yksi keskeinen syy sille, että hyvinvointialueiden menot kasvavat budjetoitua nopeammin on vuokratyövoiman ja ostopalveluiden kasvava käyttö. Hyvinvointialueilla ennakoidaan olevan noin 1,2 miljardia alijäämää ja joillakin alueilla ostopalveluiden menot ovat jo ohittaneet alueen omat henkilöstökulut, Andersson sanoo. Hänenkään mukaansa sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ei kestä sitä, että keikkalääkäreille maksetaan viisinumeroisia palkkoja.

”Kalliin vuokratyövoiman ja ostopalvelujen käyttöön on nyt puututtava pikaisesti”, Andersson vaatii.

”Vuokratyövoiman ja ostopalveluiden hinnan nousu on valtakunnallinen ongelma, johon pitää löytää riittävän järeät ja nopeat keinot. Keskeistä on myös pidentää hyvinvointialueiden alijäämän kattamisvelvoite samanpituiseksi kuin mitä kunnilla on ollut.”

Hyvinvointialueilla pitää Anderssonin mukaan panostaa oman tuotannon kasvattamiseen niissä palveluissa, joissa ulkoa ostettu osuus on liian suuri. Lisäksi hyvinvointialueiden vetovoimaa työnantajina pitää hänen mielestään kasvattaa, jotta ne voivat kilpailla vuokrafirmojen kanssa.

Andersson epäilee, että hallituksen kaavailemat sote-säästöt uhkaavat pahentaa tilannetta. Tarkalleen ottaen hallitus haluaa hillitä soten kustannusten kasvua 1,4 miljardilla vuoteen 2027 mennessä. Pääministeri Petteri Orpo (kok) kertoi kesällä, että Suomen sote-menot ovat kasvamassa neljässä vuodessa kuudella miljardilla, jos mitään ei tehdä.

Viime kaudella opetusministerinä toiminut Andersson myöntää, että Marinin hallituksen toteuttaman soten rahoitusmallissa on korjattavia kohtia. Sote-uudistus tuli voimaan vuoden alusta.

”Vuokratyövoiman ja ostopalveluiden käyttöä on kuitenkin ollut jo kauan ennen sote-uudistusta. Nämä ongelmat eivät ole syntyneet mallin myötä”, hän huomauttaa.

Soten vakavan valuvian nostaa esiin myös Tampereen yliopiston tutkijakollegiumin johtaja Juha Teperi Uuden Suomen haastattelussa. Hän esittää siihen välttämätöntä ratkaisua.

