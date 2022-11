Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) on huolissaan stagflaation mahdollisuudesta. Stagflaatio tarkoittaa korkean työttömyyden ja inflaation yhtäaikaista esiintymistä.

Ilmassa epävarmuutta. Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) on huolissaan stagflaation mahdollisuudesta. Stagflaatio tarkoittaa korkean työttömyyden ja inflaation yhtäaikaista esiintymistä.

Yhteisvaluutta euroon kuuluvien maiden valtiovarainministerit ovat koolla Brysselissä.

Euroryhmän kokouksen aiheita ovat euroalueen talouden kehitys, finanssipolitiikka ja jäsenvaltioiden budjettitoimet energian hintojen nousun vaikutusten hillitsemiseksi.

Suomea kokouksessa edustaa valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk). Hän on huolissaan EU:n inflaatiokehityksestä.

”Olen huolissani siitä, jos inflaatio ja taantuma risteävät ja muodostavat stagflaation. Jos ei aivan vailla pölyä löytynyt valtiovarainministeriöstä käsikirjaa inflaation hoitamiseen, niin onko stagflaation käsikirjaa Suomen olosuhteissa kirjoitettukaan?” Saarikko totesi kokoukseen saapuessaan.

Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde on ollut harmissaan siitä, että euroalueen maiden toimet energiakriisin vaikutuksen pehmentämiseksi eivät ole olleet tarpeeksi kohdennettuja eivätkä tarpeeksi tilapäisiä.

Onko mitään toivoa, että jäsenmaiden talouspolitiikan koordinaatio paranisi?

”Kieltämättä keskustelu kiertää nyt hieman kehää. Korona-aikana keskuspankki ja jäsenvaltiot toimivat hyvin samansuuntaisesti. Nyt on selvästi ristivetoa”, Saarikko totesi.

Hänen mukaansa EKP täyttää tehtäväänsä, joka on hintavakauden saavuttaminen, ja jäsenmaat tekevät parhaansa, jotta energiatuet olisivat kohdennettuja ja määräaikaisia.

”Mutta rehellisyyden nimissä, eihän se näin kaikkialla ole. Suomessa me olemme tehneet kaikki toimet määräaikaisina, esimerkiksi sähkön arvolisäveron alennuksen ja sähkötuet kotitalouksille.”

Saarikon mukaan tukiratkaisujen tarkkarajaisuutta hankaloittaa se, että talvi on tulossa, ja päätökset pitäisi saada voimaan nopeasti.

Hän toivoo, että talvella EU:ssa säilyy myös voimakas yhtenäinen tuki Ukrainalle.

Suomi painottaa velkakestävyyden merkitystä

EU-komission odotetaan antavan keskiviikkona esityksensä EU:n taloussääntöjen uudistamisesta.

Sääntöjen uudistustyö alkoi jo viime vuonna, ja komission oli määrä antaa lakiesityksensä jo viime keväänä. Ukrainan sota kuitenkin sekoitti suunnitelmat.

EU:n finanssipoliittiset säännöt määrittelevät jäsenmaiden velkaantumiselle ja alijäämälle rajat. EU:n budjettisääntöjä on koko niiden olemassaolon ajan noudatettu heikosti, ja koronakriisin vuoksi ne ovat kokonaan jäähyllä vuoden 2023 loppuun asti.

Säännöt menevät yksinkertaistaen niin, että jos jäsenmaiden julkisen talouden alijäämä on yli kolme prosenttia tai velka yli 60 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, maa joutuu liiallisen alijäämän menettelyyn.

Komissio on aloittanut liiallisen alijäämän menettelyjä, mutta se ei ole kertaakaan määrännyt jäsenmaille sakkoja. Tämä heikentää sopimuksen uskottavuutta.

Valtiovarainministeri Saarikko sanoo, että komission esityksen suuntaviivoista liikkuu paljon huhuja. Esitystä on hankala kommentoida ennen kuin se on julki. Suomen kantojen suuri linja on kuitenkin ennallaan.

”Meidän pääviestimme liittyvät velkakestävyyden merkitykseen, jäsenmaiden sitoutumiseen ja sääntöjen yksinkertaistamiseen. Yksinkertaistaminen ei paljon vaadi, koska säännöt ovat nykyisellään hyvin monimutkaiset”, Saarikko toteaa.

Hänen mukaansa velkakestävyyden painottaminen on erityisen merkittävää siksi, että Suomella on itsellään ollut jo pidempään vaikeuksia pitää julkisen talouden velka alle 60 prosentin rajan.

”Me painotamme velkakestävyyden merkitystä, vaikka asia on itsellemme vaikea. Silloin meidän viestimme on erityisen painokas.”

Saarikko toivoo, että finanssisääntöjen uudistustyössä päästäisiin nopeasti eteenpäin, jotta uudistetut säännöt voisivat tulla voimaan vuonna 2024.

