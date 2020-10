Opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson vastaa Twitterissä purevaan sävyyn perussuomalaisten puheenjohtajalle Jussi Halla-aholle, jonka mukaan hallituksella on ”kympin tytön syndrooma”.

”Todellakin toivon, että näin ankeisiin kielikuviin ei joutuisi enää ikinä törmäämään. Tyttöydessä ei ole mitään vikaa. Koulussa pärjäämisessä ei todellakaan ole mitään vikaa. Kannustetaan sen sijaan kaikkia lapsia ja nuoria”, Andersson tviittaa.

Hän muistuttaa, että monet kunnianhimoiset nuoret ovat samaan aikaan äärimmäisen ankaria itselleen.

”Nuorten stressi ja paineet nousee jatkuvasti esille koulu- ja oppilaitosvierailuilla. Annetaan kaikille tilaa olla ja kasvaa just sellaisena kun on, eikä missään nimessä kritisoida ponnisteluista.”

Jussi Halla-aho arvioi aikaisemmin, että hallituksen ongelmana on se, ettei epäonnistumisia ja oman toiminnan epätäydellisyyttä voida myöntää.

”Hallituksella on kympin tytön syndrooma. Epäonnistumisia ja oman toiminnan epätäydellisyyttä ei voi myöntää. Kaikki muu on alisteista kasvojen säilyttämiselle, ja potaskan puhuminen on ok. Venkulointi on vaarallista. Ihmisiä on vaikea saada ottamaan maskisuositusta vakavasti, jos ensin on lähetetty kuukausikaupalla sellaista signaalia, että maskit ovat liioittelua, spektaakkelia, hyödytöntä ja ehkä jopa vaarallista.”

Lue lisää: