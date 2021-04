Sisäministeri, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo kysyy Twitterissä, missä on ”huolipuhe” ekologisesta velasta. Kysymys on vastaus keskustan puheenjohtajalle, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikolle, joka aikaisemmin nosti puoluevaltuustopuheessaan esiin erilaiset velat ja velkaantumisen.

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä vastasi Ohisalolle heti kysymällä, olisiko mahdollista että suomalaisilla ei sellaista, eli ekologista, velkaa ”ihan hirveästi” ole.

”Oletko pohtinut tätä”, Kärnä kysyy.

Annika Saarikko linjasi tiedotustilaisuudessaan myöhemmin lauantaina, että hallituksella pitää olla reitti ulos velkaantumisesta.

”Talouden ja työllisyyden osalta keskusta nojaa siihen, mitä hallitusohjelmassa on sovittu. Takana on poikkeuksellinen koronavuosi, mutta nyt on aika siirtyä kohti jälleenrakentamista. Puoliväliriihi on pysäkki, jossa on mahdollista myös rakentaa suunnitelmaa tästä eteenpäin. Tässä näkyy myös se, että johtoviisikossa istuvat valtaosin eri henkilöt kuin ne, jotka olivat hallitusohjelmaa sopimassa. Kyllä se paluu normaalin taloudenpitoon ja kehysten merkitykseen on iso kysymys pöydällä, mutta ei ainoa. Tähän liittyy kokonaisarvio ja periaatteelliset kysymykset”, hän kommentoi.

Pääministeri Sanna Marin (sd) keskeytti puoliväliriihen neuvottelut perjantai-iltana ja sanoi viisikon eli hallituspuolueiden puheenjohtajien jatkavan keskusteluja viikonloppuna. Saarikon mukaan kutsua neuvottelupöytään ei ole vielä tullut.

”Kun pääministeriltä kutsu käy, ilman muuta palaamme neuvottelupöytään. Tieto pääministeriltä on, että viikonlopun aikana asiaan on tarkoitus palata, mutta hän on tietoinen, että meillä on puoluevaltuusto käynnissä. Keskusta on ratkaisukeskeinen, mutta en halua ennustaa, miten tässä käy. Hallituksen tilanteesta vastaa pääministeri ja hän kyllä tuntee keskustan tavoitteet”, Annika Saarikko sanoi.

