Hallintovaliokunta on kokoomuksen ja perussuomalaisten tietojen mukaan saanut valmiiksi lausuntonsa valmiuslain ja asevelvollisuuslain muuttamisesta.

Molemmat puolueet ovat tyytyväisiä lausunnon lopputulemaan, jonka mukaan koko itäraja voidaan hybridivaikuttamisen tilanteessa sulkea.

Perussuomalaiset on pitkään vaatinut mahdollisuutta sulkea koko itäraja, ja myös kokoomus on painottanut, että on tärkeää säätää laki, joka mahdollistaa sen. Taustalla on uhkakuva siitä, että Venäjä voisi käyttää pakolaisia painostuskeinona.

Valiokunnan mukaan rajavartijoilla ei tällä hetkellä ole riittäviä toimivaltuuksia estää laajamittaista maahantuloa hybriditilanteessa.

Kokoomuksesta toivotaan myös, että rajavartijoille säädettäisiin riittävät valtuudet käyttää tarvittaessa fyysistä voimaa, kuten mellakkakilpiä, estääkseen laittomat maastorajan ylitykset hybridivaikuttamisen tilanteissa.

Oppositiopuolueet katsovat, että hallitus on nyt tullut niiden linjalle asiassa.

”Hallintovaliokunta tuli kokoomuksen rajalinjalle”, kokoomus hehkuttaa tiedotteessaan.

