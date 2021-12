Perustuslakiasiantuntija, professori Martin Scheinin arvioi sekä pääministeri Sanna Marinin (sd) että ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) todennäköisesti toimineen lain ja voimassa olevien suositusten mukaisesti mutta myös täysin hölmösti.

Valtioneuvoston kanslia tiedotti lauantai-iltana, että ulkoministeri Haavistolla on koronatartunta. Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja on ohjeistanut ministereitä ja eräitä virkamiehiä varotoimenpiteenä välttämään kontakteja toistaiseksi. Lisäksi heidät on ohjeistettu hakeutumaan koronatestiin ennen lähityöhön palaamista.

Pääministeri Sanna Marin vietti lauantaina iltaa ravintolassa ja asiasta on noussut kohu.

”Olen tullut lauantai-iltana informoiduksi ministeri Haaviston koronatartunnasta ja samalla saanut arvion, ettei erityistoimille ole tarvetta. Tässä yhteydessä en saanut ohjeistusta välttää kontakteja. Turvallisuusjohtajan antama ohjeistus valtioneuvostoa koskevista varotoimenpiteistä tavoitti minut vasta sunnuntaina, jolloin olen välittömästi alkanut noudattaa niitä ja heti varannut myös ensimmäisen koronatestiajan”, hän kertoo Twitterissä.

Martin Scheininin mukaan tapauksessa on huonoa harkintaa sekä pää- että ulkoministeriltä.

”Jos kyseessä oli edelliseltä matkalta tuotu aktiivinen omikron-tartunta, Tampereella torstaina ja Helsingissä perjantaina altistuneita voi olla kymmeniä, ja tartuntojen todennäköisyys olisi hyvin korkea. Isoja seurauksia voi olla tulossa tällä viikolla”, hän kommentoi Twitterissä Haaviston tartuntaa.

Ulkoministeri vieraili muun muassa perjantaina Tampereella uuden Nokia-areenan ensimmäisessä jääkiekko-ottelussa.

Scheinin korostaa, ettei ole tiedossa, milloin Marin on edellisen kerran tavannut Haaviston.

”Hän “kävi testissä” sunnuntaina. Se oli negatiivinen, mutta emme tiedä mikä testi oli kyseessä. Joka tapauksessa pääministeri on altistunut siinä missä muutkin Haaviston seurassa torstaina ja perjantaina olleet kymmenet ihmiset. Kaikkien heistä tulisi toimia sen mukaisesti ainakin koko viikko.”

Scheinin katsoo, että matkustelevan ulkoministerin osallistuminen massatapahtumiin, pääministerin meneminen yökerhoon ja kokousten pitäminen ilman FFP2-tason maskeja eivät kuulu omikron-variantin aikaan.

“Kyse ei ole vain kansanterveydestä vaan myös kansakunnan toimintakyvystä ja turvallisuudesta. ”

Scheininin mukaan voidaan olettaa, ettei lääkäri määrännyt kumoaakaan tartuntatautilain nojalla karanteeniin.

”Voimme myös olettaa, että kumpikin noudatti THL:n ohjeita, joiden mukaan kaksoisrokotetut toimivat oman harkintansa mukaan. On siis todennäköistä, että molemmat ovat toimineet lain ja voimassa olevien suositusten mukaisesti mutta myös täysin hölmösti. Heidän jatkamisensa tehtävissään on poliittisen vastuunalaisuuden eli eduskunnan luottamuksen asia.”