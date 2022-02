Kanadan pääkaupunkiin Ottawaan julistettiin sunnuntaina hätätila Freedom Convoy -rekkaprotestin vuoksi. Koronarajoitusten vastainen protesti on kestänyt jo yli viikon ja syössyt kaupungin sekasortoiseen tilaan.

Pormestari Jim Watsonin mukaan viranomaiset ovat menettäneet otteensa kaupungista ja mielenosoittajilla on ylivoima poliisivoimiin nähden, kertovat muun muassa BBC ja CBC. Ottawan keskusta on jumissa mielenosoittajien ajoneuvojen ja telttojen vuoksi.

Kaupungin poliisin mukaan Ottawassa ei ole koskaan aiemmin ollut näin järjestäytynyttä, voimakasta ja hyvin rahoitettua protestiliikettä. Pormestari Watsonin mukaan mielenosoitukset ovat uhka kaupungin asukkaille. Muun muassa rasistisista hyökkäyksistä ja ahdistelusta on raportoitu.

”Meitä [viranomaisia] on vähemmän ja olemme häviämässä tämän taistelun”, Watson sanoo.

Hätätilajulistus antaa viranomaisille uusia valtuuksia, ja kaupungin poliisi on kertonut ottavansa käyttöön uusia toimia protestin hillitsemiseksi. Muun muassa mielenosoittajille polttoainetta ja muuta apua toimittavia henkilöitä voidaan ottaa kiinni ja pidättää, poliisi varoittaa.

Freedom Convoy sai alkunsa vastalauseena säännölle, jonka mukaan Yhdysvaltain ja Kanadan välisen rajan ylittävillä rekkakuskeilla tulee olla koronarokotus. Protesti on laajentunut yleiseksi koronarajoitusten vastustamiseksi ja liikkeessä on mukana myös äärioikeistolaisia sekä ekstremistisiä järjestöjä. Kaupungin poliisi tutkii mielenosoittajiin liittyen yli 60 rikosta, joiden joukossa on muun muassa hyökkäyksiä kasvomaskia käyttävien ihmisten kimppuun sekä viharikoksia.

Tuoreen kyselyn mukaan kanadalaisista 68 prosenttia kokee, että heillä on ”hyvin vähän yhteistä” mielenosoittajien kanssa, BBC kertoo. Vastaajista 32 prosenttia koki, että yhteistä on paljon.

