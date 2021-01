Yhdysvalloissa kongressi on jouduttu sulkemaan ja senaatin sekä edustajainhuoneen jäsenet evakuoimaan presidentti Donald Trumpin kannattajien tunkeuduttua sisään ja keskeytettyä molempien kamarien yhteisistunnon, jonka oli määrä vahvistaa Joe Bidenin presidenttiys.

Washingtoniin on julistettu piakkoin voimaan tuleva ulkonaliikkumiskielto ja poliisiviranomaiset ovat vedonneet lisäavun saamiseksi paikalle, minkä seurauksena koko Washingtonin kansalliskaarti on käskytetty liikkeelle, CNN kertoo.

Kongressin Capitol-rakennuksen sisällä lainsäätäjiä on kehotettu asettamaan kaasunaamarit kasvoilleen ja heidät on CNN:n mukaan evakuoitu turvalliseen paikkaan. Mielenosoittajat ovat kulkeneet rakennuksen sisällä hakaten ovia ja ottaen yhteen turvallisuusviranomaisten kanssa.

CNN:n mukaan edustajainhuoneen etuovella – kongressin sisällä – on ollut aseet esillä, kun poliisit ovat pyrkineet estämään mielenosoittajia tunkeutumasta sisään. CNN ja Fox News kertovat myös, että Capitolista tai sen ympäristöstä on viety pois nainen, jota on ammuttu. Ampumisen yksityiskohdista ei ole tietoa.

Donald Trump, joka aiemmin julisti, ettei koskaan aio myöntää tappiotaan, on lopulta vedonnut kannattajiinsa, jotta nämä käyttäytyisivät rauhanomaisesti ja välttäisivät väkivaltaa. Joe Biden on vedonnut Trumpiin, jotta tämä pitää kansalaisille televisioidun puheen välittömästi rauhoittaakseen tilanteen.

Viranomaiset vaativat mellakoitsijoita poistumaan kongressista ja sen ympäristöstä. Tuoreimpien amerikkalaisten uutistietojen mukaan senaatin rakennus on tyhjennetty mellakoitsijoista Suomen aikaa noin kello 23 keskiviikkona, mutta edustajainhuoneen tilanne on epäselvä.

Illan tapahtumista puhutaan Yhdysvalloissa jopa vallankaappauksen yrityksenä.

Kuva: MICHAEL REYNOLDS

LUE MYÖS: