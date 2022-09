Suomi hyväksyy sen, että EU:n energiapaketin rahoitusta voidaan kanavoida paljon puhuttaneen elpymis- ja palautumistukivälineen kautta. Eduskunnan kannan asiaan on linjannut suuri valiokunta.

Kyse on REPowerEU-paketista, jonka tavoitteena on katkaista mahdollisimman pian Euroopan riippuvuus fossiilisten polttoaineiden tuonnista Venäjältä sekä nopeuttaa siirtymää puhtaaseen energiaan.

EU:n neuvoston puheenjohtajamaa Tšekki pyrkii neuvoston yleisnäkemykseen rahoituksesta 4. lokakuuta pidettävässä talous- ja rahoitusasioiden neuvoston (Ecofin) kokouksessa. Suuri valiokunta päätti keskiviikkona eduskunnan kannan neuvotteluihin.

Komissio ehdottaa, että REPowerEU-rahoitus kanavoitaisiin elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) kautta. RFF:n lainamuotoista tukea on käyttämättä 225 miljardia euroa.

Esimerkiksi akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta arvioi asiantuntijalausunnossaan, että näitä lainaosuuksia käyttämällä hankkeeseen ei sisältyisi merkittävästi uusia tulonsiirtoja, mitä voidaan pitää Suomen tavoitteiden mukaisena.

”Enemmän kuin kyseenalaista”

Oppositiopuolueet perussuomalaiset (PS) ja kristillisdemokraatit (KD) esittivät, että valiokunta ei hyväksyisi komission asetusehdotusta REPowerEU:n rahoituksen kanavoimiseksi elpymis- ja palautumistukivälineen kautta. Pohjaesitys kuitenkin hyväksyttiin äänin 17–5.

”EU:n tavoite irrottautua venäläisestä energiasta on kannatettava ja tärkeä. On kuitenkin enemmän kuin kyseenalaista, että elpymis- ja palautumistukivälinettä (RRF) käytettäisiin muuhun kuin mihin väline on alun perin luotu. Komission ehdotuksesta muodostuu vaikutelma, että se pyrkii määräämään yhden jäsenmaan maksamaan toisen jäsenmaan energiapoliittiset virheet ja energiauudistukset”, PS ja KD katsovat vastaehdotuksessaan.

Puolueet näkevät uudessa ehdotuksessa samanlaisia oikeudellisia ongelmia kuin alkuperäisessä elpymisvälineessä.

”Koheesiopolitiikan ja elpymisvälineen käyttöalan laajentaminen rikkoo tarkkarajaisuuden kriteereitä. Lisäksi se on omiaan tekemään järjestelystä pysyväluontoisen, mikä olisi ristiriidassa eduskunnan kannanottojen kanssa. Ehdotuksen perustavanlaatuiset ongelmat eivät poistu luomalla uusia laskentatapoja tai hakemalla uusia rahoituskanavia.”

”Saattavat lisätä moraalikatoa”

Jäsenmaille on tulossa mahdollisuus siirtää oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) ja Brexit-mukautusvarauksen määrärahoja REPowerEU-toimien rahoitukseen. PS ja KD katsovat, nämä siirrot eivät ratkaise ongelmaa.

”On myös huomattava, että rahoitustuki ei myöskään välttämättä kohdennu tarkoituksenmukaisesti, vaan tuilla saatetaan esimerkiksi pitää fossiilisen energian hinta matalalla tasolla. Tässä mielessä etukäteen jaetut tuet saattavat lisätä moraalikatoa”, PS ja KD toteavat.

Puheenjohtajamaa Tšekki ei ole vielä antanut kompromissiehdotusta uudesta rahoituksesta ja allokaatioavaimista, joten eduskunnasta nyt tullut kannanotto on hyvin alustava.

Suomi suhtautuu kuitenkin erittäin varauksellisesti uuden rahoituksen kohdistamiseen REPowerEU-hankkeisiin. Ratkaisut eivät myöskään saa vaarantaa päästökauppamarkkinan vakautta ja uskottavuutta, eivätkä olla Suomelle epäoikeudenmukaisia.

