Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson linjaa, että Euroopan jälleenrakennuksessa on pelastettava ihmisiä, ei pankkeja. Anderssonin mukaan tämä on vasemmistoliiton ehto Euroopan komission keskiviikkona esittelemän elvytyspaketin hyväksymiselle.

”Eurokriisissä jäsenmaat maksoivat tukipaketeista, joilla todellisuudessa pelastettiin saksalaisia ja ranskalaisia pankkeja. Vasemmistoliitolle elpymisrahaston hyväksymisen ehto on, että tämä virhe ei toistu. Euroopan jälleenrakennuksessa on pelastettava ihmisiä, ei pankkeja, eikä tuen ehtoihin pidä liittää vaatimuksia talouskurista”, hän paaluttaa Twitterissä.

Andersson pohtii elvytyspakettia myös blogikirjoituksessaan, jossa hän korostaa, ettei Suomi voi elpyä yksin, jos muu Eurooppa ei elvy samalla.

”On päivänselvää, että yhteisiä ratkaisuja on löydettävä. Jos EU:n jäsenmaat eivät kykene yhteistyöhön edes vakavan kansanterveydellisen kriisin oloissa, asettaa se koko kansainvälisen yhteistyön kyseenalaiseen valoon.”

Toinen olennainen seikka on Anderssonin mukaan, että elvytysvaroilla on pankkituen sijaan tuettava esimerkiksi kunnianhimoista vihreän kehityksen ohjelmaa sekä panostettava digitalisaatioon, osaamiseen, terveyteen, hyvinvointiin ja sosiaalisiin oikeuksiin.

”Näin tehdyillä taloudellisilla panostuksilla voi syntyä eurooppalaista lisäarvoa yksittäisten jäsenmaiden toimiin verrattuna.”

Andersson pitää lähtökohtaisesti hyvänä, että avustuksia ja lainoja kanavoidaan myös EU:n ohjelmien kautta. Myös avaukset EU:n omien varojen keräämiseen ympäristön saralla (muovivero, päästökauppa, hiilitullit) ovat hänen mielestään lupaavia.

”On kuitenkin todella tärkeää, että elpymisrahaston ehdoilla ei kavenneta jäsenmaiden omaa talouspoliittista päätösvaltaa. Rahaston ehdoista ei saa muodostua komission kiristysruuvia, jolla vaaditaan vahingollisia rakenteellisia uudistuksia tai finanssikriisin aikaan pahaa jälkeä tehnyttä talouskuria, eli kovaa yksityistämis- ja leikkauspolitiikkaa. On nurinkurista, että tahot, jotka kritisoivat liittovaltiokehitystä samaan aikaan vaativat kovaa ehdollisuutta elpymisrahaston varoihin. Käytännössä se tarkoittaisi komission talouspoliittisen päätäntävallan kasvattamista kansallisten parlamenttien kustannuksella.”

Euroopan komissio julkaisi keskiviikkona ehdotuksensa elvytyspaketiksi, jonka on määrä auttaa koronan lyömiä maita takaisin kasvuun. Paketin koko on 750 miljardia euroa, mistä noin 500 miljardia euroa on tukia ja 250 miljardia euroa lainaa. Merkittävä osa paketista on suunnattu jäsenmaille uudistusten ja investointien tekemiseen.

Asiantuntijoiden mukaan EU-mailla on edessään vaikeat neuvottelut tukipaketista. Eu-maiden on hyväksyttävä paketti yksimielisesti ja lisäksi vaaditaan Euroopan parlamentin siunaus.