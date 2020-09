Hoitoalaa edustavan ammattiliitto Tehyn johtava lakimies Vappu Okkeri kritisoi kovin sanoin Tehyn blogissa Päijät-Hämeen sote-sopimusta.

Päijät-Hämeessä pitkään vireillä ollut jättimäinen sopimus terveyskeskusten siirtämisestä yhteisyritykselle sai niittinsä elokuussa. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous päätyi yhteisyrityksen perustamiseen Mehiläisen kanssa.

”Kerrankin voin sanoa, että minulla on kristallipallo. Pallo kertoo, että Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä aloitetaan toimintojen alasajo, käytössä on sekä juustohöylä että varsinainen leka. Osasta toiminnoista säästetään kevyesti – vain juustohöylällä. Toisia toimintoja moukaroidaan lekalla: säästetään kovalla kädellä ja suuria seteleitä. Tämän lisäksi voin kysyä kristallipallolta: kuka säästää, kuka kerää voitot? Ja pallo vastaa: yksityinen terveysjätti, tuo suuri Mehiläinen kerää voitot ja osakkeenomistajat tekevät tiliä. Mutta säästöistä maksavat henkilöstö ja asiakkaat. Säästökohteita on silmänkantamattomiin: henkilöstöä vähennetään, käyntiaikoja lyhennetään, aterioista ja hoitotarvikkeista nipistetään”, Okkeri kirjoittaa.

Okkerin mukaan koulutetun hoitohenkilöstön kannalta isoin huolen aihe on palkkaus.

”Kun kunta ulkoistaa sote-palveluja yksityisille toimijoille, on vaarana palkkojen alentamisbuumi”, hän kirjoittaa.

Sopimus on kokonaisarvoltaan yksi Suomen suurimpia terveyspalvelujen ulkoistuksia.

Sopimus perustuu kiinteään 36 miljoonan euron vuosihintaan, jota korotetaan maltillisesti lähivuosina ja vuodesta 2025 eteenpäin eri kustannustekijöihin sidottuna. Kymmenvuotinen sopimuskausi tuo siis yli 360 miljoonaa liikevaihtoa ja optiovuosineen yli 540 miljoonan euron kakun. Perussopimus koskee Lahtea, Kärkölää ja Iittiä ja palvelut alkaisivat suurelta osin jo ensi vuoden alussa.

