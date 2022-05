Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen (vas) mukaan Nato-jäsenyys lisäisi lyhyellä aikajänteellä riskejä, mutta vahvistaisi pitkällä tähtäimellä Suomen turvallisuutta. Hän perustelee jäsenyyttä sillä, että se nostaisi Suomeen hyökkäämisen kynnystä ja tarjoaisi turvatakuut muilta Nato-mailta.

”Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut perustavalla tavalla Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Kannatan Nato-jäsenyyden hakemista, mikäli ulkopoliittinen johto sitä esittää”, Sarkkinen linjaa Twitterissä perjantaina aamulla.

Helsingin Sanomille kantansa paljastanut Sarkkinen kertoo Twitterissä, että ei näe Natoa ongelmattomana vaihtoehtona. Hän painottaa, että jäsenyyteen liittyy myös velvoitteita ja odotus muiden auttamisesta. Lisäksi liittoumaan kuuluu maita, joiden oikeusvaltiokehitys ja ihmisoikeustilanne on huolestuttava. Sarkkinen sanoo kuitenkin, että pääosa Nato-maista on tuttuja eurooppalaisia kumppaneita.

Sarkkinen myös toivoo keskustelua liittyen siihen, millainen Nato-maa Suomi tulisi olemaan ja minkä puolesta vaikuttaisimme. Hänen mielestään Suomen ei tulisi ottaa ydinaseita maaperälleen, ja hän toivoo, että ilmasto- ja ihmisoikeuskysymykset nousisivat agendalle.

Vasemmistoliitto on perinteisesti suhtautunut kielteisesti Natoon, mutta Sarkkisen lisäksi myönteisen Nato-kantansa ovat ilmoittaneet myös kansanedustajat Mai Kivelä ja Suldaan Said Ahmed. Puolue päättää viikonloppuna, onko Suomen mahdollinen Nato-jäsenyys puolueelle hallituskysymys. Puheenjohtaja Li Anderssonin kanta on ollut, että mahdollinen Nato-jäsenyyden hakeminen ei estä hallitustyötä.

