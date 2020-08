Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) linjaa Helsingin Sanomien haastattelussa, että koronavirusepidemian toisen aallon varalle on luvassa useita toimia.

Kiuru on määrännyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) valmistelemaan uuden kasvomaskisuosituksen ja haluaa nostaa testauskapasiteettia, HS kertoo. Hän pitää vahvasti mahdollisena, että suositukset vaihtelevat Suomessa jatkossa alueellisesti tautitilanteen mukaan.

”Maskin käyttö on otettava keinovalikoimaan, ja suosituksen pitää elää ajassa. Lähdemme liikkeelle suosituksesta, joka sopii kulloiseenkin tautitilanteeseen, ja meillä täytyy olla valmius tiukentaa sitä tilanteen muuttuessa”, Kiuru sanoo.

Kiuru on erityisen huolissaan siitä, että kaikki riskimaista tulleet matkustajat eivät ole noudattaneet omaehtoista karanteenia. Ministerillä on myös suuri huoli nuorten tartunnoista. Kiurun mukaan 50–60 prosenttia uusista tartunnoista on tullut viime viikkoina alle 30-vuotiaille, kun keväällä osuus oli 20 prosentin luokkaa.

HUSin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen tuo niin ikään nuorten aikuisten tartuntojen huolen esiin Ilta-Sanomissa.

”Nuorten aikuisten ja työikäisten liikkuvuus kasvaa elokuussa edelleen. Nuorison olisi nyt tärkeää ymmärtää se, että turvavälien noudattaminen ei onnistu yökerhoissa, mikä luo huomattavan riskin epidemian leviämiselle”, Ruotsalainen sanoo IS:lle.

Sekä HUS-asiantuntijoiden että ministeri Kiurun mukaan epidemiatilanne on tällä hetkellä hallinnassa, mutta huoli ryöpsähdyksestä on olemassa.

