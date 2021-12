McDonald´s myy joulun aikaan vain pieniä ranskalaisannoksia Japanissa, koska perunatilaukset Kanadasta ovat viivästyneet.

Keskikokoisia ja isoja ranskalaisannoksia ei ole kaupan, korvaukseksi hampurilaisaterian hinta on normaalia alempi, kertoo Financial Times.

Annosten säännöstely kestää jouluaatosta vuoden loppuun.

Japanissa on 2900 McDonald´s-ravintolaa, se on yksi ketjun suurimmista maista.

Ranskalaisiin käytettävät perunat ovat jumittuneet Vancouverin satamaan Kanadassa. Syynä on sekä globaali kontti- ja työvoimapula että Kanadassa vallinneet tulvat ja maanvyöryt, jotka ovat tukkineet valtateitä.

Pula tulee McDonald´sin kannalta huonoon aikaan, sillä joulu on vuosikymmeniä ollut uppopaistettua kanaa myyvän KFC:n sesonki Japanissa.

McDonald´s on koettanut vastata kilpailuun markkinoimalla etenkin kananugetteja ja isoa annosta ranskalaisia.

Kampanja. McDonald´siin haettiin työntekijöitä rekrytointikampanjalla, kertoo toimitusjohtaja Olli Johansson.

Suomessa työvoimapulaa

Ketjun Suomen-ravintoloissa ei ole ollut puutetta annosten raaka-aineista. Ranskalaiset leikataan Saksasta tulevista kokoperunoista, kertoo McDonald´sin Suomen-toimitusjohtaja Olli Johansson.

Suomessa yhtiö on kärsinyt jonkin verran työvoimapulasta.

”Syksyllä huomasimme, että meille saapuneiden työhakemusten määrä väheni. Tämä saattoi johtua siitä, että ravintola-alalta oli koronarajoitusten jälkeen siirtynyt työvoimaa muille aloille. Lisäksi meidän henkilökuntaa lähtee usein syksyisin opiskelemaan”, Johansson kertoo.

Yritys käynnisti rekrytointikampanjan, joka tuottikin tulosta.

”Työvoimatilanne on nyt jo parempi. Rekrytointitarpeemme on lisäksi ollut aiempaa suurempi, sillä olemme avanneet uusia ravintoloita. Kokonaismyynnin kasvaessa myös henkilökunnan määrä on lisääntynyt.”

McDonald´s-ravintoloissa oli joulukuussa 3900 työntekijää, noin 500 enemmän kuin vuosi sitten.

Koronatartuntojen kiihtymisestä johtuvat uudet ravintolarajoitukset eivät iske pahasti McDonald´siin, koska ravintolat myyvät paljon annoksia ulos.

”Jatkamme laajaa aukioloa myös uusien ravintolarajoitusten puitteissa. Asiakkaita palvellaan suuressa osassa ravintoloita vuorokauden ympäri. Iltaisin ja öisin, kun saliruokailu ei ole rajoitusten puitteissa mahdollista, palvelemme take away-myynnillä sekä saleissa että autokaistoilla”, Johansson kertoo.

