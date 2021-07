Anna-Kaisa Ikosen (kok) sydän pysyy Tampereella. ”On vaikea kuvata tarkasti, mutta tunnen olevani kotona Tampereella. Tampereella on mukava, mutkaton tunnelma. Se on riittävän iso tarjotakseen mahdollisuuksia elämään mutta samalla sopivan pieni, että tuntee paikat ja ihmiset”, hän sanoo.

Anna-Kaisa Ikonen (kok) rikkoi vain 35-vuotiaana lasikaton. Hän oli ensimmäinen nainen Tampereen johtajana vuosina 2013–2017. Ikonen on nyt kokoomuksen pormestariehdokas. Tampereen pormestaristo valitaan syksyllä. Kokoomus oli täpärästi suurin puolue Tampereella kuntavaaleissa vaaliliiton seurauksena.

Ikonen on myös työelämäprofessori, entinen valtiosihteeri ja Tampereen teknillisen yliopiston tekniikan kunniatohtori vuodelta 2017. Mutta feministi hän ei ole.

”En ole feministi, mutta mahdollisuuksien tasa-arvon kannattaja.”

Ikonen korostaa talouden kestävyyttä ja työllisyystoimia, joihin Marinin hallitus on hänen mielestään lähtenyt verkkaisesti. Yllättäen hän myös kehuu hallitusta:

”Siitä annan plussaa hallitukselle, että työllisyyskokeilut laitettiin heti liikkeelle kunnissa. Se on ollut iso haaste työllisyyden hoitamisessa, että vastuu on jakautunut niin, että TE-hallinto on hoitanut toista puolta ja kunnat toista puolta. Siinä on ollut ihmisten pallottelua.”

Ikonen vastaa videolla kolmeen kysymykseen ja muun muassa valitsee kauden tärkeimmän lakihankkeen.