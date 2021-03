Eduskunnassa keskusteltiin tiistaina vilkkaasti hallituksen esityksestä, joka koskee kuntavaalien siirtoa. Vaalien siirrosta päättivät aiemmin maaliskuussa puoluesihteerit ja oikeusministeriö. Vain perussuomalaiset vastustaa vaalien siirtämistä. Oppositiopuolue esittikin kovaa kritiikkiä vaalien siirtämisestä.

Sekä perussuomalaisten varapuheenjohtaja, kansanedustaja Riikka Purra että puheenjohtaja Jussi Halla-aho vihjasivat, että vaalit saatetaan uudelleenkin siirtää kesäkuusta eteenpäin.

”Ongelmallisinta esityksessä on perustelujen väljyys ja epämääräisyys. Meille ei ole perusteltu sitä, miksi vaalien järjestäminen huhtikuussa on mahdotonta. Perusteluna on se, että niiden järjestäminen on todennäköisesti turvallisempaa kesäkuussa. Ehkä näin on, mutta tällainen suhteellinen perustelu avaa todellisen pandoran lippaan — syksyllä vaalien järjestäminen olisi ehkä vielä turvallisempaa, puhumattakaan ensi vuodesta”, Halla-aho sanoi keskustelussa.

Pääministeripuolue sdp:n ryhmäjohtaja Antti Lindtman tarttui tähän puheenvuoroon.

”Kysymys on siitä linjasta, jonka te olette valinneet. Tässä on kysymys siitä, että sekä vaaliviranomaiset että terveydestä vastaavat viranomaiset, molemmat, tulivat tahoillaan siihen johtopäätökseen, että vaalit huhtikuussa saattavat vaarantaa demokratian toteutumisen ja suomalaisten terveyden ja turvallisuuden”, Lindtman sanoi perussuomalaisille.

”Se, että puolueet olisivat päätyneet järjestämään nämä vaalit huhtikuussa näistä arvioista riippumatta, olisi tarkoittanut sitä, että suomalaisten terveys ja turvallisuus ja demokratian toteutuminen olisi laitettu sivuun ja poliittisella päätöksellä pidetty nämä vaalit. Ja, arvoisa edustaja Halla-aho, tänään te myönsitte, sanoitte, että ehkä on näin, että tautitilanne on parempi. Me tiedämme, että rokotukset etenevät ja on kausivaihtelua. Nämä ovat kiistatta tekijöitä, jotka tukevat kesäkuuta. Se, että te myönnätte, että ehkä on paremmin, ja silti haluatte pitää vaalit huhtikuussa, osoittaa sen, että tämä teidän arvionne on poliittinen päätös”, Lindtman jatkoi.

Myös sdp:n kansanedustaja Maria Guzenina kritisoi voimakkaasti perussuomalaisten kantoja.

”Tämä perussuomalaisten saliviisastelu tuntuu kovin kummalliselta, kun toisaalta myönnetään ja esimerkiksi puheenjohtaja, edustaja Halla-aho 4.3. vaikutti hyvinkin valtiomiesmäiseltä ja viisaalta, kun totesi [Ylen A-Talkissa], että terveysviranomaisilla on aina paras tieto tautitilanteesta ja heidän mukaansa mennään. No, sitten kaksi päivää myöhemmin, kun tuli ilmoitus siitä, että vaaleja ehdotetaan siirrettäväksi, puheenjohtaja, edustaja Halla-aho kuin koko perussuomalaisten puolue olivatkin aivan eri mieltä. Ja nyt tämä näkyy täällä salikeskustelussa: he ovat puhuneet itsensä aivan pussiin, eivät halua turvata suomalaisen demokratian toteutumista ja ovat valmiita vaarantamaan suomalaisten terveyden, ja minä kyllä kovin kummastelen sitä”, Guzenina sanoi.

LUE MYÖS PERUSSUOMALAISTEN KANNOISTA: