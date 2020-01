Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan Teollisuusliitto ja Kemianteollisuus ovat tiiviisti tänään käyneet neuvotteluja ja neuvotteluaikaa on varattu myös huomiselle päivällä.

Laajat lakot vientialoilla uhkaavat viikon päästä. Tämän päivän työmarkkinakommenttien perusteella on iso riski siihen, että ainakaan osalla aloista sopua ei löydy tällä viikolla, vaan lakot alkavat ainakin joillakin aloilla.

Työantajapuolen Metsäteollisuus pitää hyvin todennäköisenä, että mekaanisen metsäteollisuuden sahoja ja vaneritehtaita viikon päästä uhkaava lakko toteutuu.

Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aalto sanoo, että Teollisuusliitolla on ollut valmius neuvotella mekaanisen metsäteollisuuden sopimuksesta koko ajan, mutta työantajapuolen Metsäteollisuus ei ole ollut kauhean innokas heitä kohtaamaan.

”Jos lakkoilmoituksen jälkeen on saatu yksi kahden tunnin neuvottelusessio suurin piirtein aikaiseksi ja asioita on aika paljon ratkottavana, niin saattaa olla, että työnantajapuolen arvio on tässä ihan oikea”, Aalto kommentoi Metsäteollisuuden ulostuloa.

Metsäteollisuuden työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén sanoo puolestaan, että Teollisuusliittoa eivät aidot neuvottelut ja yhdessä sopiminen näytä kiinnostavan.

Hollménin mukaan Teollisuusliitto pyrkii yhdenmukaiseen pakettiratkaisuun kaikilla vientialoilla, eikä ymmärrä, että liittokierroksella on tarkoitus sopia toimialakohtaisista työehdoista.

Työnantajapuolen Metsäteollisuudelta on nähty vuosien mittaan räväköitä työmarkkinaliikkeitä. Viimeksi joulukuussa mekaanisessa metsäteollisuudessa oli Teollisuusliiton lakon jatkona työantajapuolen työsulku.

Hollmén ei tänään kommentoinut, voiko Metsäteollisuudelta tulla jotakin vastatoimia työntekijäpuolen ilmoittamille työtaistelutoimille.

Katseet kemianteollisuuden neuvotteluissa

Vientialojen sopimusvääntöjä käydään tällä viikolla laajasti.

Mahdollisten lakkojen piirissä on paljon prosessiteollisuutta, jossa varautuminen lakkoihin pitää aloittaa jo selvästi ennen niiden alkamista.

Valokeilassa on jo nyt alkuviikosta erityisesti Kemianteollisuuden ja Teollisuusliiton neuvottelutilanne ja se, löytyykö siellä ratkaisuja.

Neste luonnehti mahdollisen lakon vaikutuksia voimakkain sanakääntein jo viime viikolla.

”Neuvottelutulosta tietysti haetaan ja toivotaan, että sellainen saadaan”, Aalto sanoo.

Sovittelut jatkuvat tällä viikolla tiiviisti. Huomenna valtakunnansovittelijan toimistolle on sovittu Metsäteollisuuden ja Paperiliiton sovittelu. Aalto kertoo, että Kemianteollisuuden ja Teollisuusliiton sovittelu on sovittu keskiviikolle ja Teollisuusliiton ja Metsäteollisuuden sovittelu torstaille.

”Ihan hyvät ja asialliset välit”

Viime päivinä julkisuudessa on käyty kovaa keskustelua valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalaan ja hänen asemaansa liittyen. Samalla vauhtia on jälleen saanut keskustelu koko sovittelujärjestelmästä.

Ay-liikkeestä on kuulunut erittäin jyrkkäsanaistakin arvostelua Piekkalan Kauppalehden haastattelussa viime viikon torstaina esittämistä kiky-tuntikommenteista.

Teollisuusliiton Aalto ei lähde asiaa laajemmin kommentoimaan. Aallon mukaan ei ole hänen tehtävänsä arvioida valtakunnansovittelijan tekemisiä puoleen tai toiseen.

Aallon mukaan heillä on ihan hyvät ja asialliset välit Piekkalan kanssa.

”Menemme seuraavan kerran sovitteluun keskiviikkona hänen johdollaan. Toivotaan tietysti, että jos emme itse saa neuvottelutulosta aikaiseksi, niin sovitteluprosessi johtaa sellaiseen tilanteeseen, että lakot vältetään ja työehtosopimukset saadaan maaliin”, Aalto sanoo.

Keskustelu valtakunnansovittelijan ympärillä ajoittuu keskelle isojen vientialojen sopimusvääntöjä. Metsäteollisuuden Hollmén katsoo, ettei keskustelulla valtakunnansovittelijan ympärillä ole vaikutusta vientialojen neuvotteluihin tällä viikolla.

”Sovittelijan toimintaan meillä ei ole huomautettavaa. Julkinen loanheittokampanja on erittäin valitettavaa”, Hollmén sanoo.

Neuvottelut laajasti auki

Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton päänavaussopimuksen syntyminen pari viikkoa sitten ei tuonut vauhtia muiden keskeisten vientialojen ratkaisuihin.

Keskeinen kysymys ovat työaikaa pidentäneet kiky-tunnit. Keskeisissä neuvottelupöydissä ­työntekijäpuoli haluaa työaikaa pidentäneet kiky-tunnit pois. Työnantajapuoli haluaa kiky-tuntien jatkuvan.

Jos Paperiliiton, Teollisuusliiton ja ammattiliitto Pron kaikki vajaan viikon päästä alkaviksi ilmoittamat lakot toteutuvat, niiden taloudelliset vaikutukset ovat erittäin suuret.