Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tutkimusprofessori emeritus Matti Jantunen katsoo, että Etelä-Afrikan ja Brasilian koronavariantit on tunnistettava ja pysäytettävä, koska ne uhkaavat nykyisen rokotuskampanjan mahdollisuutta padota tartuntojen leviäminen Suomessa.

”B.1.351 ja P.1 varianttien tunnistamiseksi ja niiden leviämisen estämiseksi olisi välittömästi ryhdyttävä tehostettuihin ja kohdennettuihin toimiin. Näiden varianttien pääseminen vallitseviksi saattaa uhata nykyisen rokotuskampanjan mahdollisuutta padota tartuntojen leviämistä, vaikka kuolleisuutta ja vakavia sairausoireita kyettäisiin vähentämään paljonkin”, Jantunen kommentoi blogissaan.

Hän on koonnut blogiinsa taulukon, joka sisältää taulukon eri koronarokotteiden antamasta suojasta virusvariantteja ja niiden aiheuttamia tartuntoja. Jantunen korostaa, että laumasuoja ei ole mahdollinen, jos myös lapsia ei rokoteta.

”SARS-CoV-2 variantteja ei saada hävitettyä ja covid-19 jää kiertämään endeemisenä. Se vaatii rokotteiden jatkuvaa päivittämistä ja rokotusten ajoittaista uusimista. Myös toisenlaiset vaihtoehdot ovat mahdollisia alkaen viruksen hävittämisestä esim. maailmanlaajuisen yleisellä koronavirusrokotteella toteutettavan rokotuskampanjan avulla ja päätyen nykyisenkaltaisen pandemian jatkumiseen uusien aiemmista tartunnoista tai rokotuksista piittaamattomien ja matkailuelinkeinon siivittämien varianttien voimin”, Jantunen sanoo.

”Ettei totuus unohtuisi, nopeampia ja helpompiakin vaihtoehtoja on. SARS-CoV-2 viruksen alueellisesti rajattu eliminaatio tavoitetietoisin tukahduttamistoimin on edelleen täysin mahdollista ja toteutettavissa 6-8 viikossa kuten on jo tehty kahden miljardin ihmisen asumilta alueilta Itä-Aasiassa, Australiassa ja Uudessa Seelannissa. Valtakunnalliset rajoitustoimet on niissä ulkomailta matkustamista lukuun ottamatta poistettu jo viime keväänä tai alkusyksyllä, minkä jälkeen rajoitukset ovat olleet tilanteenmukaisia, paikallisia ja lyhytaikaisia”, hän jatkaa.

Jantusen mukaan Astra Zenecan kovaa kohua aiheuttanut rokote on mainettaan parempi, sillä ensimmäisen annoksen jälkeen se suojaa ikääntyneitä mRNA-rokotteita paremmin ja ennen kaikkea kauemmin.

LISÄÄ AIHEESTA: