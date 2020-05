THL:n mukaan lauantaina ei ole tullut tietoon yhtään koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa. Kyseessä on jo toinen päivä perättäin, jolloin kuolemia ei ole raportoitu.

Kaikkiaan näytteitä on testattu tähän mennessä 165 600. Tartuntatapauksia on löydetty 6 568 ja kuolemaan johtaneita tapauksia 306. Tartuntatapauksien määrä on noussut eilisestä 31:llä.

Sairaanhoidossa on nyt 104 henkilöä, joista tehohoidossa 21. Sairaalahoidossa olevien määrä on laskenut eilisestä yhdeksällä ja tehohoidossa olevien määrä on pysynyt ennallaan.

Kaikista sairaanhoitopiireistä ei saada viikonloppuisin ajantasaista tietoa sairaala- ja tehohoidossa olevista potilaista ja kuolemantapauksista.

