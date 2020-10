Hallituspuolue vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo ja oppositiopuolue perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ajautuivat kovaan sanaharkkaan Iltalehden viiden suurimman puolueen puheenjohtajien välisessä tentissä tänään tiistaina.

”Mielestäni oli aivan käsittämätöntä, että koronakriisiaikana perussuomalaiset ei ollut valmis tukemaan toimeentulotuen koronalisää, korotusta niille ihmisille, joilla on kaikista vähiten rahaa käytettävissään tässä ajassa”, Ohisalo aloitti.

Halla-aho vastasi heti:

”Todella halpaa sosiaalipopulismia. Tämä koronalisähän ei millään tavalla tukenut ihmisiä, jotka olivat erityisesti kärsineet koronatilanteesta, vaan se koski ihmisiä, jotka olivat toimeentulotuen varassa jo ennen koronakriisiä.”

”Eli erittäin vaikeassa asemassa”, heitti Ohisalo tähän.

Keskustelu eteni nopeassa tahdissa ja Halla-aho ja Ohisalo puhuivat myös toistensa päälle. Halla-aho tenttasi Ohisalolta useamman kerran, miksei korotus ole pysyvä.

Jussi Halla-aho. Kuva: Petteri Paalasmaa

Halla-aho: ”Ei heidän asemansa parane tämän koronakriisin jälkeenkään.”

Ohisalo: ”Tämä auttaa heitä.”

Halla-aho: ”Miksi tämä siis on tilapäinen korotus eikä pysyvä?”

Ohisalo: ”No, hallitus on totta kai korottanut myös perusturvan tasoa.”

Halla-aho: ”Älkää nyt vaihtako puheenaihetta”.

Ohisalo: ”Se on pitkän linjan tavoite, että perusturvaetuuksia...”

Halla-aho: ”Miksi koronalisä ei ole pysyvä?”

Ohisalo: ”Se riippuu siitä, kuinka kauan tämän kriisin keskellä ollaan totta kai.”

Halla-aho: ”Miksi sitä kutsutaan koronalisäksi, jos sillä ei millään tavalla kompensoida koronan aiheuttamia kustannuksia ihmisille?”

Ohisalo: ”Kyllähän korona on aiheuttanut monelle pienituloiselle ehkä potentiaalisesti tilanteita, joissa entisestään on menettänyt ne pienetkin työtulot, on mennyt kesätyöpaikat ohi. Monet niistä nuorista, jotka ovat hakeneet kesätöitä, niitä ei ole ollut.”

Jo syyskuussa vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson kritisoi perussuomalaisten kantaa koronalisään kovin sanoin.

”Yhtä kovaa linjaa suhteessa yhteiskunnan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin ei eduskunnassa edusta yksikään muu puolue”, Andersson kritisoi tuolloin.