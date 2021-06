Euroopan komissio esittää kaikille EU-kansalaisille digitaalisen identiteetin lompakkoa. Tavoitteena on, että jäsenmaat sopisivat syyskuuhun 2022 mennessä digitaalisen identiteetin käyttöön ottamisessa tarvittavasta välineistöstä.

Tuoretta esitystä digilompakosta avaa Eurooppalaisen Suomen vetämässä keskustelussa europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri (sd). Mukana keskustelussa ovat myös kyberturvallisuutta tutkiva professori Martti Lehto ja digitaalipolitiikkaan keskittynyt väitöskirjatutkija Ville Aula. Keskustelun vetää Eurooppalaisen Suomen asiantuntija Jesse Jääskeläinen. Katso keskustelu jutun yläosassa olevalta videolta.

Professori Lehto varoittaa, että keskitetyssä ratkaisussa on omat riskinsä. Kumpula-Natri kuitenkin korostaa, ettei ole tulossa keskitettyä ratkaisua, vaan jokainen maa rakentaa oman tunnistautumisjärjestelmänsä – ellei sellaista jo ole.

Kumpula-Natri näkee ongelmallisena sen, että kirjautumissa käytetään usein Facebook-tunnuksia, jolloin palvelusta toiseen siirtyy kaikenlaista tietoa käyttäjästä. Hänen mukaansa ajatuksena on, että ei-kaupallisessa mallissa annetaan vain minimimäärä tietoa ja vain olennainen tieto.

Suomalainen pankkitunnistus on hieno innovaatio, joka on esimerkki juuri siitä, ettei ylimääräistä tietoa välitetä, toteaa puolestaan Aula.

Kumpula-Natri huomauttaa, että pankkitunnuksilla tunnistautuminenkin on yksityisen toimijan ratkaisu. Se on ollut kuitenkin toiminut Suomessa hyvin, minkä vuoksi "Suomi on jäänyt jälkeen Virosta”.

Virossa on käytössä e-identiteetti. Suomen Suomi.fi:n ajatus on myös koota yhteen asioiden hoitamisessa tarvittavat tiedot, toimintaohjeet ja palvelut yhteen osoitteeseen.

”Suomi.fi ei ole vielä yltänyt Viron tasolle”, Kumpula-Natri sanoo.

Kumpula-Natrin mukaan EU:n digitaalisesta lompakosta ei ole tarkoitus tehdä ”yhtä eurooppalaista ratkaisua”, vaan ajatuksena on se, että EU-valtioiden omat järjestelmät toimisivat yhteen, kun kansalaiset ylittävät kansallisvaltioiden rajat.

”Yhteentoimivuutta pitäisi pystyä päälle tekemään”, Kumpula-Natri sanoo.

