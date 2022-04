Perussuomalaisten sivistysvaliokunnassa istuva kansanedustaja Ari Koponen suhtautuu kriittisesti inkluusion toteutumiseen kouluissa. Inkluusiolla tarkoitetaan sitä, että erityistä tukea tarvitsevat oppilaat opiskelevat samassa luokassa muiden kanssa.

”Näen niin, että luokkakokojen pitäisi olla sellaiset, että opettajalla on tilanne hanskassa. Pitäisi olla myös apua saatavilla niille, jotka sitä tarvitsevat. Tilanteesta tulee äkkiä kaikille ongelmallinen: apua tarvitseva ei sitä saa ja koko muu luokka kärsii”, Koponen sanoo Uuden Suomen haastattelussa.

Koponen toteaa, että inkluusiosta on tullut myös säästökeino. Samaan aikaan oppimistulokset ovat laskeneet jo hälyttävästi.

”Jos katsoo pidempää trendiä, niin näen, että peruskoulu on jo tietyllä tavalla rikki. Lapset ja nuoret eivät voi hyvin, opettajat murtuvat työtaakkaan. Luokkakoot ovat suuret”, Koponen sanoo.

Opetusministeri Li Andersson (vas) puhui hiljattain eduskunnassa jyrkästi laskevien Pisa-tulosten syistä.

”Kyse on tästä yhdistelmästä, minkä me olemme nähneet Suomessa, että yhteiskunta muuttuu. Me tiedetään, että Suomessakin huono-osaisuus kasautuu, me tiedetään, että esimerkiksi vieraskielisten oppijoiden määrä kasvaa, kaupungit kasvavat, kaupunkien sisällä tapahtuu eriytymistä, ja samanaikaisesti Suomi oli niitä harvoja OECD-maita, joissa oppilaskohtaiset panostukset koulutusjärjestelmään vuosina 2012–2018 laskivat”, Andersson sanoi.

Koponen teki inkluusiosta taannoin kirjallisen kysymyksen. Koponen katsoo, että maahanmuuttajataustaiset oppilaat ovat osa ongelmaa.

Andersson toteaa vastauksessaan, että opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus käynnistävät myös maahanmuuttaneiden perusopetuksen oppilaiden oppimis- ja koulunkäyntivalmiuksia tukevan toimenpideohjelman.

”Koulutukseen ja nuoriin pitää satsata ja priorisoida rahaa”, sanoo Koponen.

Hän on ensimmäisellä eduskuntakaudellaan saanut läpi kaksi kouluasioihin liittyvää lakialoitetta, jotka sisältyvät hallituksen vastaiseen ohjelmaan.

