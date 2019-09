Öljyn hinta koki kaikkien aikojen hyppäyksensä yhden päivän sisällä, uutistoimisto Bloomberg kertoo. Markkinahäiriö on dramaattisin ikinä.

Kaupankäynti raakaöljyllä sai poikkeuksellisen alun maanantaiaamuna, kun Lontoon Brent-futuurit nousivat 12 dollaria vain sekunneissa – korkeimpaan hintaansa sitten vuoden 1988 laukaisun. Sittemmin nousu on tasaantunut aamun lähes 20 prosentin hyppäyksestä, mutta on silti korkeinta kolmeen vuoteen. Barrelihinta oli maanantaina noin 71 dollarissa.

Hintakäänne johtuu lennokki-iskuista Saudi-Arabian tuotantolaitoksiin. Bloombergin mukaan noin viisi prosenttia maailmanlaajuisesta tarjonnasta on nyt poissa pelistä. Aiemmin on kerrottu, että lennokki-iskun vuoksi Saudi-Arabian öljyntuotanto on pudonnut 50 prosenttia.

”Emme ole koskaan nähneet tällaista tarjonnan häiriötä tai tällaista hintareaktiota öljymarkkinassa”, energia-analyytikko Saul Kavonic Credit Suisselta kertoo Bloombergille.

”Poliittiset riskit ovat palanneet öljymarkkinalle.”

Bloombergin mukaan kymmenen miehittämätöntä lennokkia iski lauantaina Saudi-Arabian kahteen suurimpaan raakaöljyn käsittelylaitokseen. USA epäilee iskusta Irania, mutta odottaa liittolaisensa Saudi-Arabian analyysia.

LUE MYÖS: Isku Saudi-Arabiaan räjäytti öljyn hinnan nousuun – Trump: Tiedämme syyllisen

Bloombergin mukaan öljymarkkinan häiriö on pahempi kuin Kuwaitin ja Irakin kato Saddam Husseinin vallattua naapurimaansa vuonna 1990 – ja pahempi kuin Iranin vuoden 1979 islamilaisen vallankumouksen aiheuttama saatavuushäiriö. Tieto on lähtöisin Kansainväliseltä energiajärjestöltä.

“Saudi-infrastruktuurin haavoittuvuus hyökkäyksille on markkinan uusi paradigma”, sanoo analyytikko Virendra Chauhan Energy Aspects -konsulttiyhtiöstä.