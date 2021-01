Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo linjaa, että puolueen tavoitteena kuntavaaleissa on suurimman puolueen asema. Kokoomus oli suurin puolue edellisissä vaaleissa vuonna 2017, jolloin sen kannatus oli 20,7 prosenttia.

Nyt kokoomuksen kannatus esimerkiksi Ylen gallupin mukaan on 16,2 prosenttia.

”Kannatusprosenttitavoitetta ei olla määritetty, mutta tavoite on olla neljännen kerran peräkkäin suurin puolue. Me lähdettiin viimeksikin takamatkalta, nyt tunnustan realistisesti, että takamatka on vähän pidempi. Ehdokashankinta vetää tällä hetkellä paremmin kuin neljä vuotta sitten ja kuntavaaleissa siirrytään paikallistasolle. Mulla on aika vahva luotto siihen, että me tapellaan ihan tosissaan ykköspaikasta. Uskon, että kaikkien puolueiden kannatus laskee jonkin verran, mutta sillä ei oikeastaan ole mitään merkitystä”, hän sanoi tiedotustilaisuudessaan lauantaina.

Puolueen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen arvioi, että äänestäjien käyttäytyminen kuntavaaleissa on erilaista kuin eduskuntavaaleissa.

”Ihmiset ajattelee aikalailla sitä oman yhteisön tai kotikaupungin tilannetta.Yhä useammalla paikkakunnalla kunnan talous on pettämässä ja ihmiset näkevät sen tosiasiana joka puolella. Jos yritystoiminta romahtaa, romahtavat myös palvelut.”

Orpo otti lauantaina esiin myös keskustaan ja vihreisiin tällä viikolla kohdistuneet hyökkäykset. Hän pitää niitä erittäin huolestuttavina.

”Jokaisen olisi pysähdyttävä ajattelemaan, millaisia merkkejä pahasta me näemme Suomessa. Tämä on jotain, mikä ei kuulu Suomeen ja meidän täytyy yhdessä taistella sitä vastaan. Hyssyttelemisen aika on ohi, tällaiset asiat ovat nyt täällä meidän keskuudessa.”

