Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan koronavirus on muuttunut pandemiaksi. Pandemia tarkoittaa maailmanlaajuiseksi levinnyttä epidemiaa.

WHOn johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi olevansa huolissaan siitä, etteivät maailman valtiot ole ottaneet tilannetta tarpeeksi vakavasti

”Koronaviruksen määritteleminen pandemiaksi ei muuta WHOn arviota viruksen aiheuttamasta uhasta. Olemme päivittäin pyytäneet valtioita reagoimaan välittömästi ja aggressivisesti. Olemme soittaneet hälytyskelloa selvästi ja kovaa”, Ghebreyesus sanoi tiedotustilaisuudessa BBC:n mukaan.

Hän kertoi, että kahden viime viikon aikana koronatapausten määrä on kasvanut 13-kertaiseksi.

Amerikkalaisen Johns Hopkinsin yliopiston reaaliaikaisen tilaston mukaan vahvistettuja koronatapauksia on yhteensä 121 564. Koronavirukseen on menehtynyt 4373 ihmistä ja 66 239 on parantunut.

