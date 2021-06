Eduskunnassa on käyty keskiviikkona läpi Valtiontalouden tarkastusviraston toimintaan liittyviä epäselvyyksiä ja etenkin hyllytetyn pääjohtaja Tytti Yli-Viikarin asemaa. Eduskunnan täysistunnolta odotetaan päätöstä, hyväksyykö se kansliatoimikunnan esityksen Yli-Viikarin irtisanomisesta.

Tapauksen ydintä ovat Yli-Viikarin virkamatkoista kertyneet lentopisteet, joita poliisi epäilee tämän käyttäneen omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr) muistutti keskustelussa, että eduskunta ja VTV eivät ole saaneet tietoa siitä, kuinka Yli-Viikari on pisteensä käyttänyt.

”VTV:n pääjohtajan virkamatkoista kertyneitä Finnair Plus ‑pisteitä ei ole hyödynnetty pääjohtajan virkamatkojen yhteydessä. Pääjohtajalla on Finnair Plus ‑tilin henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, eikä virastolla ole pääsyä tämän tilin tietoihin. Tästä syystä virastolla ei ole tietoa siitä, ovatko pisteet kokonaan käyttämättä”, Alanko-Kahiluoto sanoi.

”Asiaa on kysytty myös pääjohtajalta itseltään valiokunnan kuulemisessa. Pääjohtaja on vastannut, että Finnair Plus ‑tilin tiedot ovat henkilökohtaisia, ne eivät ole julkisia tietoja, eikä hänellä ole velvollisuutta vastata niitä koskeviin kysymyksiin. Valiokunta pitää valitettavana ja tarkastusviraston oman toiminnan avoimuutta ja uskottavuutta horjuttavana, että pääjohtaja on tehnyt valintansa siihen nojautuen, ettei hänellä ole velvollisuutta antaa tietoja virkamatkojen perusteella ansaittujen kanta-asiakaspisteiden käyttämisestä. Pääjohtaja on lisäksi jättänyt tilanteen selvittämisen julkisuudessa sekä asiasta tiedottamisen alaistensa vastuulle”, puheenjohtaja jatkoi.

Pääjohtajan matkailuun liittyy muitakin epäselvyyksiä.

”Suurimpiin matkalaskuihin toteutetun otoksen perusteella noin 75 prosenttia pääjohtajan matkasuunnitelmista on ollut olennaisesti puutteellisia. Matkasuunnitelmassa on usein ollut vain matkan toteuttamisesta aiheutuvat päivärahat. Eräiden kulujen osalta tarkastusvirasto on ryhtynyt toimenpiteisiin niiden takaisinperimiseksi tai verotuksen oikaisemiseksi. Valiokunta pitää pääjohtajan toimintatapaa matkustusasioiden hoitamisessa huolimattomana, viraston omia sekä Palkeiden voimavaroja kuormittavana ja katsoo sen myös osoittavan jonkinasteista välinpitämättömyyttä noudattaa koko henkilöstöä sitovia menettelytapoja”, Alanko-Kahiluoto kertasi.

Tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd) toi laajemmin esiin ongelmia valtionhallinnon virkamatkojen ja etuohjelmien valvonnassa.

”Valtion matkahallinto ja sen ohjeistus ovat nykyisellään hajautuneet usealle eri toimijalle, ja sen seurauksena ohjeistusta annetaan usealta taholta. Valiokunta edellyttääkin, että valtionhallinnossa yhdenmukaistetaan ja selkiytetään matkustamiseen liittyvää ohjeistusta sekä huolehditaan ohjeistuksen ja neuvonnan riittävyydestä ja sen noudattamisen valvonnasta. Valtionhallinnossa ei pitäisi olla epäselvyyttä siitä, että virkamatkoista kertyvät edut on käytettävä työnantajan hyödyksi."

Myös tarkastusviraston matkustusohjeen mukaan virkamatkoista kertyneet bonuspisteet ja asiakasedut tulee hyödyntää virkamatkojen yhteydessä viraston hyväksi, Mäkisalo-Ropponen sanoi.

Finnair Plus ‑ohjelman pisteiden hyödyntämisen ongelma liittyy Mäkisalo-Ropposen mukaan siihen, etteivät esimerkiksi valtion virastot voi liittyä ohjelmaan.

”Siihen liitytään yksityishenkilönä, ja sopimus ohjelmaan liittymisestä on matkustajan ja Finnairin välinen sopimus. Matkustaja hallinnoi etutiliään käytössään olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Ohjelman sääntöjen mukaan myönnetyt pisteet ovat henkilökohtaisia, eikä työnantaja voi vaatia tietoja henkilökohtaisella tilillä olevien pisteiden käytöstä. Tämän johdosta tarkastusvaliokunta ei voinut velvoittaa tarkastusviraston pääjohtajaa kertomaan pluspisteidensä käytöstä, kun hän ei itse halunnut vastata asiaa koskevaan kysymykseemme.”

Mäkisalo-Ropposen mukaan valtionhallinnossa ”ei ole saatavissa juurikaan tietoa virkamatkoista kertyvien etujen käytöstä, koska yhtenäistä seurantaa ja valvontaa ei ole ja virastojen ohjeet poikkeavat toisistaan”.

Mäkisalo-Ropposen mukaan tarkastusvaliokunta toteaa yhteenvetonaan, etteivät virkamatkojen etuohjelmat ole toteutuneet valtion kannalta onnistuneesti ja että valiokunta ”pitää merkittävänä puutteena sitä, ettei etujen käyttöä ja annettujen ohjeiden toteutumista kyetä valvomaan”.

”Valiokunta edellyttääkin, että hallitus selvittää, miten virkamatkoista kertyvien etujen käyttöä pitäisi ohjeistaa niin, että käytännöt olisivat yhdenmukaisia, selkeitä ja noudatettavissa.”

Keskusrikospoliisilla on käynnissä esitutkinta liittyen virkarikosepäilyyn Yli-Viikarin lentopisteiden käytöstä. Yli-Viikari hyllytettiin tehtävästään tämän tutkinnan vuoksi.

