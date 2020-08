Paljonko Euroopan parlamentin edustajalla on virkansa puolesta rahaa käytettävissään ja paljonko sitä voi halutessaan ohjata omaan taskuun? Saksalaismeppi Nico Semsrott päätti avata paletin rehellisesti YouTube-videolla, jota on katsottu reilut 200 000 kertaa.

Edustaja kertoo käytössään olevan tänä vuonna enintään reilut 560 000 euroa. Budjetti ei ole täysin samankokoinen kuin muilla mepeillä, mutta samaa luokkaa, Semsrott sanoo.

Palkan lisäksi yli 100 000 euroa vuodessa edustajan omavaltaiseen käyttöön

Leijonaosa maksimibudjetista, 330 000 euroa, menee henkilökunnan palkkoihin. Raha maksetaan suoraan edustajan palkkaamille ihmisille tai tahoille. Nämä varat ovat parlamentin hallinnassa eikä edustaja voi ohjata niitä itselleen.

Toiseksi Semsrott nostaa esiin parlamenttiryhmän kontrolloiman "PR-budjetin", jota voi käyttää julkiselle yleisölle suunnattuihin materiaaleihin ja tapahtumiin. Budjetin määrä on vihreiden ryhmään kuuluvan Semsrottin kohdalla vajaat 60 000 euroa. Näitäkään rahoja edustaja ei voi karhuta itselleen, vaan ne menevät vain tiettyyn tarkoitukseen.

Jäljelle jää kolme pottia, jotka kaikki tulevat edustajan pankkitilille ja omavaltaiseen käyttöön: palkka, päiväraha ja toimistokuluihin tarkoitettu raha. Yhteensä ne tekevät noin 173 000 euroa, verottomana.

Saksassa asuvan Semsrottin edustajanpalkka on verojen jälkeen 65 000 euroa.

Sen lisäksi hän voi muiden meppien tavoin saada jokaisesta läsnäolopäivästä parlamenttityössä 323 euron päivärahan. Vuonna 2020 päivärahan oikeuttavia työpäiviä on Semsrottin mukaan 193, mikä kohottaa päivärahasaannon 62 000 euroon verottomana. Virallisesti raha tulisi käyttää majoitukseen ja ruokaan, mutta sen käyttöä ei kontrolloi mikään taho.

Toimistokuluihin tarkoitettu 46 000 euron kokonaisuus on niin ikään edustajan oman harkinnan mukaan käytettävissä.

"Mepit pitävät sitä varjopalkkana", Semsrott tokaisee.

Kuukausittain maksettavasta toimistokulurahasta tulee edustajalle vain puolikas, jos hän osallistuu alle puoleen parlamenttivuoden täysistunnoista, käy ilmi parlamentin verkkosivuilta. Edellä lueteltujen korvausten lisäksi edustajat nauttivat muun muassa matkakorvauksista ja terveydenhuollon korvauksista.

Aihetta läpinäkyvyyden lisäämiseen?

Videollaan Semsrott jatkaa aiheen käsittelyä kieli poskessa kirjoittamalla "rakkauskirjeen" EU-parlamentin puhemies David Sassolille. Kirjeessä Semsrott haaveilee, että europarlamentaarikoilla olisi velvoite osoittaa, mihin parlamenttityöhön liittyvät rahat todella menevät. Tiedon soisi olla myös helposti saatavilla eurooppalaisille, jotka viime kädessä rahoittavat parlamentin toiminnan.

Semsrott onkin näyttänyt asiassa esimerkkiä. Viime syksystä lähtien hänen rahankäyttönsä on ollut tarkasteltavissa edustajan henkilökohtaisilla verkkosivuilla.

"Tämä läpinäkyvyys on muuttanut käyttäytymistämme. Tuntuu kuin ihmiset tarkkailisivat meitä kaikkina aikoina. Siksi aloimme miettiä jokaista ostosta tarkasti ja asetimme sääntöjä sille, mitä voimme ostaa. Tämän seurauksena kulumme vähenivät", meppi piikittelee muita edustajia. He eivät ole hänen mukaansa olleet innoissaan ajatuksesta kulujen avaamisesta yleisölle.

Parlamentissa sattuu ja tapahtuu

Semsrott aloitti europarlamentaarikkona viime vuonna. Hänen kotipuolueensa on sosiaaliliberaali ja EU-federalistinen Die Partei, jota on kuvailtu myös satiiripuolueeksi. Huumoritaiteilijana tunnettu Semsrott on aiemminkin valottanut europarlamentin nurjia puolia hyvin taustoitetuissa videoissaan.

Kesäkuun lopussa hän kertoi Euroopan parlamentissa tapahtuneesta murtovarkausaallosta, josta hän maalasi videollaan varsin surkuhupaisan tapahtumasarjan.

Lue myös: