Tapani Tapsa Kurjen vuonna 2012 Tallinnassa tekemä asuntokauppa oli yksi Viron kalleimmista asuntokaupoista tuona vuonna. Kurki maksoi 294 000 euroa asunnosta, joka sijaitsee Kalamajan kupeessa ja sataman tuntumassa.

Kauppaan sisältyi kaksi autopaikkaa, jotka maksoivat 13 000 euroa kappale.

Kurki tunnettiin Suomessa ja Tallinnassakin tietoliikenne- ja tietoturvaratkaisuja kehittävän Santa Monica Networksin perustajana. Hän oli perustanut yrityksensä Suomessa, mutta laajentanut sen toimintaa Viroon ja muihin Baltian maihin heti niiden itsenäistyttyä 90-luvun alussa.

Kurki ja hänen vaimonsa Ritva-Anneli eivät muuttaneet uuteen asuntoonsa heti. Heillä oli Tallinnassa toinenkin asunto, jota he käyttivät Tallinnassa asuessaan. Uusi asunto oli keskeneräinen vielä pitkään kaupanteon jälkeen.

Vasta vuonna 2014 Kurjet huomasivat, että kauppaan sisältyneet autopaikat eivät olleet aivan sellaisia kuin mistä oli sovittu.

Niihin ei nimittäin mahtunut autoa.

Oli toinenkin ongelma eli se, että asunnossa oli vähemmän neliöitä kuin kauppakirjassa luvattiin. Sen Tapani Kurki oli valmis antamaan anteeksi, mutta autopaikat häntä hiersivät.

Perheessä oli kaksi kookasta autoa ja nyt niistä mahtui kahteen ruutuun vain toinen. Toinen piti parkkeerata jonnekin muualle eli kadulle.

Molemmilla miljoonia

Tapani Kurki kirjelmöi parkkiongelmasta asunnon hänelle myyneelle Skinest Kinnisvaralle vuoden 2014 elokuussa, vaatien tätä palauttamaan hänelle yhden parkkipaikan hinnan eli 13 000 euroa.

Skinest ei suostunut vaatimukseen vaan vetosi siihen, että ostaja oli saanut tutustua parkkipaikkoihin ennen kaupantekoa.

Skinest Kinnisvaran omistaja on Viron yksi rikkaimpia miehiä, Oleg Ossinovski. Kun Oleg oli eroamassa puolisostaan vuonna 2016, Viron mediat arvioivat hänen omaisuutensa arvoksi 220 miljoonaa euroa. Omaisuutensa Ossinovski on tehnyt Skinest-konsernin eri yhtiöillä.

Ossinovskia syytetään parhaillaan Latviassa puolen miljoonan euron suuruisesta lahjuksesta, jonka hän olisi antanut viime vuosikymmenen puolivälissä Latvian rautateiden silloiselle johtajalle. Syyttäjä vaatii Ossinovskille neljän vuoden vankeusrangaistusta.

Se on kiistatonta, että Kurjelle ja hänen vaimolleen oli näytetty parkkipaikkoja ennen kaupan vahvistamista, mutta rakennustyömaan keskeneräisyyden vuoksi ne olivat olleet täynnä kaikenlaista rojua.

Kurjet olivat olettaneet, että kyllä parkkiruutuun pitää auton mahtua.

Ritva-Anneli Kurjen mukaan he saivat myöhemmin tietää, että kyseiseen taloon oli myyty kahden levyisiä parkkipaikkoja, leveitä ja kapeita, mutta ainakaan heille ei eri leveyksistä kerrottu.

Tapani Kurki ei aikonut jättää asiaa sikseen, mutta sitten tapahtui jotain odottamatonta. Hän kuoli vuonna 2015.

Vaimo sekä heidän poikansa perivät Tapani Kurjen, mutta oikeuteen he haastoivat Skinest Kinnisvaran vasta vuonna 2017.

Vuosi oli sama, jolloin Santa Monica Networksin omistajat myivät yrityksensä kahdelle uudelle omistajalle. Santa Monica Networksin Suomen ja Viron toiminnot osti Elisa, ja Latvian ja Liettuan toiminnot osti ryhmä sijoittajia.

Suomen ja Viron liiketoiminnoista Elisa maksoi 28 miljoonaa euroa käteisellä.

Ei mahdu ulos

Tällä hetkellä, vuonna 2020, on tilanne 13 000 euron parkkipaikkakiistassa se, että asiaa on käsitelty Virossa kaikissa eri kolmessa oikeusasteessa ja korkein oikeus on palauttanut jutun käsittelyyn Harjun alioikeuteen.

Oikeudenkäyntiä on pitkittänyt ja mutkistanut se, miten Skinest Kinnisvara on kyseenalaistanut perijöiden oikeuden reklamoida kyseisistä parkkipaikoista.

Valitukset pitäisi tehdä myyjäosapuolelle kolmen vuoden kuluessa kaupasta, mutta mistä kohdin laskeminen pitää aloittaa tällaisessa tapauksessa ja mihin kohdin päättää se?

Vastaosapuoli on pitänyt epäselvänä myös sitä, missä maassa Tapani Kurjen perunkirjoitus pitäisi suorittaa ja miten sitä pitäisi tulkita, sillä ilmeisesti hän ei asunut Virossa vakituiseen.

Ritva-Anneli Kurki kertoo nyt, että sopassa on ollut kyse suomalaisesta sinisilmäisyydestä eli siitä, että hänen miehensä luotti myyjään. Tapani Kurki ei vaatinut, että parkkiruudut puhdistetaan rojusta täysin puhtaiksi ja hän pääsee katsomaan, minkä kokoisia ne todellisuudessa ovat.

”Ruutujen päällä oli säkkiä ja pussia ja tynnyriä. Mieheni ei olisi missään tapauksessa ostanut niitä ruutuja, jos olisi nähnyt ne kokonaan”, Ritva-Anneli Kurki sanoo.

”Vähän täytyy tietenkin ihmetellä sitäkin, miksi myyjä on halunnut lähteä riitelemään. Ehkä kyse on periaatteesta.”

Ritva-Anneli Kurjen mukaan hän ja hänen juristinsa ovat myös kutsuneet Tallinnan kaupungin asianomaisen virkailijan paikan päälle mittaamaan parkkipaikat.

”Hän kävi ja kertoi, että ne ovat alimittaiset minkä tahansa mittapuun mukaan. Pitää muistaa, että juuri Virossa on ihmisillä isoja ja leveitä autoja. Jos oman ruudun viereen on pysäköity iso auto, ei auton ovesta mahdu ulos.”

Pitkittyneen oikeusprosessin seuraava käsittelypäivä ei ole tiedossa.