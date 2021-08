Valtiontalouden tarkastusviraston entistä pääjohtaja Tytti Yli-Viikaria koskevat rikosepäilyt etenevät syyteharkintaan. Keskusrikospoliisi kertoo asiasta tiedotteessa.

Yli-Viikaria epäillään kahdesta virka-aseman väärinkäytöstä, virkavelvollisuuden rikkomisesta ja maksuvälinepetoksesta. Yli-Viikari on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Kyse on kahdesta erillisestä esitutkinnasta. Toisessa esitutkinnassa poliisi tutki tapausta, jossa VTV:n virkamiehelle oli virkasuhteen päättymissopimuksen perusteella maksettu vastikkeetta palkkaa kahden vuoden ajan ennen henkilön eläkkeelle jäämistä. Virkamiehellä ei ollut tuona aikana työntekovelvoitetta, eikä toisaalta edes mahdollisuutta työn tekemiseen.

Eduskunnan oikeusasiamies katsoi joulukuussa 2020 antamassaan ratkaisussa kyseisen sopimuksen olleen lainvastainen.

”Asiassa on selvitetty, että mainittu sopimus oli tehty toukokuussa 2016 ja sitä oli sellaisenaan myös noudatettu. Esitutkinnassa selvitettiin lisäksi muun muassa sopimuksen tekemiseen johtaneita syitä. Se, ovatko sopimuksen tehneet VTV:n virkamiehet syyllistyneet asiassa rikokseen, jää syyttäjän ja mahdollisesti viime kädessä tuomioistuimen arvioitavaksi”, sanoo tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Tommi Reen Keskusrikospoliisin tiedotteessa.

Esitutkinnassa poliisi on tässä asiassa epäillyt kahta henkilöä törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Rikoksesta epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä asiassa rikokseen.

Toinen esitutkinta liittyi Finnair Plus -kanta-asiakasohjelman lentopisteiden käyttöön. Esitutkinnassa on selvitetty, onko Tytti Yli-Viikari käyttänyt virkamatkoista kertyneitä lentopisteitä henkilökohtaisiin tarkoituksiin.

”Esitutkinnassa on selvitetty henkilön lentopisteiden käyttöä sekä matkustamista ja lentopisteiden käyttöä koskeneita ohjeita ja määräyksiä. Esitutkinnan perusteella on epäiltävissä, että virkamies on käyttänyt virkamatkoista kertyneitä ja näin ollen lähtökohtaisesti työnantajalle kuuluvia lentopisteitä henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Lentopisteiden arvon määrittäminen jälkikäteen on tosin osoittautunut jossain määrin tulkinnanvaraiseksi”, Reen kertoo.

