Koronarokotukset. THL:n mukaan Suomen rokotevarastot eivät ole karttuneet sen takia, että rokottamiseen olisi tullut pullonkauloja. Kyse on enemmänkin kansalaisten rokotusaktiivisuudesta.

Keuhkolääkäri Marjukka Myllärniemi ja anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Harri Tohmo kommentoivat Suomen koronalinjaa kovin sanoin.

”Koronan torjunta on poikkeusolojen johtamista eikä virologiaa. Maata johdetaan nyt ilman arvojen asentaa, erilaisten eturyhmien lobbaamana, keskusjohtoisen neuvostoliittolaisen media tukemana”, Tohmo katsoo.

”Nyt ajetaan infektio Suomen lasten läpi pari kuukautta ennen tehokasta rokotetta. Näin käy, kun annetaan immunologian ja virologian tunneilla nukkuneiden johtaa epidemian torjuntaa”, Myllärniemi kirjoittaa.

Ulostulot liittyvät muun muassa siihen, että Ilta-Sanomat uutisoi lauantaina sairaanhoitopiirien lääkevarastoissa käyttöä odottavista yli miljoonasta koronarokoteannoksesta.

”Ainoa hyväksyttävä syy tälle on, että rokotteita säästetään lapsille. Muuten menee laumasuojaluonnoinfektiofantasistien piikkiin”, Marjukka Myllärniemi kommentoi.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n pääjohtajan Markku Tervahaudan mukaan varastot eivät ole karttuneet sen takia, että rokottamiseen olisi tullut pullonkauloja. Hän sanoo Ilta-Sanomille, että kyse on enemmänkin kansalaisten rokotusaktiivisuudesta: Suomeen on tullut enemmän rokotetta kuin menekki on ollut.

Sekä Harri Tohmo että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen sanovat, että nyt olisi hyvä hetki aloittaa kolmas rokotuskierros.

”Ns. korkean riskin väestö ja etulinjan terveydenhuolto ja osa muista rokotettu 1-2/2021. Tehoste eli kolmas rokote tulisi tarpeeseen”, Tohmo huomauttaa.