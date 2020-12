Suomalainen talousnobelisti, yhdysvaltalaisyliopisto MIT:n taloustieteen professori Bengt Holmström suosittelee ruotsalaisille maskien käyttöä yhdessä yhdeksän muun talous- ja lääketieteen alojen professorin kanssa.

Ruotsissa ei ole annettu yleistä maskisuositusta. Viime perjantaina kansanterveysvirasto Folkhälsomyndigheten ja pääministeri Stefan Löfven tosin linjasivat, että Ruotsissa aletaan nyt suosittaa maskien käyttöä joukkoliikenteessä ja tiettyinä ajankohtina.

Kymmenen professoria katsovat Dagens Medicin -lehdessä julkaistussa kannanotossa, että suosituksen pitäisi olla laaja. He kohdistavat kritiikkinsä etenkin Folkhälsomyndighetenin perusteluihin, miksi laajaa maskisuositusta ei pidä antaa. Kansanterveysvirasto ja valtionepidemiologi Anders Tegnell ovat muun muassa epäilleet, että maskien käyttö saisi ihmiset unohtamaan pitää sosiaalista etäisyyttä. Samaa huolta toivat aiemmin esiin viranomaiset myös Suomessa.

”Tätä Tegnellin argumenttia voisi käyttää myös turvavyön kohdalla. On riski siitä, että turvavyön kanssa ajava kuljettaja ajaa holtittomammin ja altistaa itsensä ja muut liikenteen käyttäjät suuremmalla onnettomuusriskille.”

”Mutta tällekään argumentille ei löydy tieteellistä tukea. Päinvastoin on osoitettu, että turvavyön käytön nettovaikutus on vahvan positiivinen: liikenteessä loukkaantuneiden ja kuolleiden määrä on vähentynyt merkittävästi, kun turvavyön käytöstä tuli pakollista”, Holmström ja yhdeksän muuta professoria toteavat.

Folkhälsomyndighetenin mikrobiologian osaston johtaja Karin Tegmark Wisell on julkisuudessa nostanut esiin myös hinta- ja yhteiskuntaluokkakysymykset. Hän arvioi iltapäivälehti Expressenin haastattelussa, ettei kasvomaskien pitäisi olla ostovoimakysymys, ja maskien käyttöä pitäisi varata vain ”ostovahvoille” kuluttajille.

Professorit huomauttavat kannanotossaan, että tällainen argumentti ei huomioi tutkijoiden käsitystä siitä, että kasvomaskien käyttö hyödyttää kaikkia maskien käyttäjien lähellä olevia – olivatpa he ostovahvoja maskien käyttäjiä tai eivät.

”Lisäksi ei tietenkään ole mitään estettä, miksi hallitus tai alueet [Ruotsin maakunnat] eivät voisi jakaa ilmaisia kasvomaskeja, mitä on osin Suomessa tehty”, he huomauttavat.

Holmströmin lisäksi kannanoton olivat allekirjoittaneet Maailmanpankin entinen pääekonomisti, Cornellin yliopiston professori Kaushik Basu, Princetonin taloustieteen professori Avinash Dixit, Arizonan yliopiston taloustieteen professori Martin Dufwenberg, Princetonin ekologian ja evoluutiobiologian professori Simon Levin, Tukholman kauppakorkeakoulun taloustieteen professori Jesper Roine, Tukholman ja Rooman yliopistojen taloustieteen professori Giancarlo Spagnolo, Tukholman Karoliinisen instituutin immunologian professori Cecilia Söderberg-Nauclér, Tukholman Karoliinisen instituutin parasitologian professori Mats Wahlgren, Tukholman kauppakorkeakoulun taloustieteen professori Jörgen Weibull.