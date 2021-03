Kristillisdemokraattien puheenjohtaja ja kansanedustaja Sari Essayah antoi viime viikonloppuna Radio Dein puheenjohtajatentissä Sanna Marinin (sd) hallitukselle kritiikkiä siitä, ettei koronaan liittyviä prosesseja ole pantu kuntoon.

”Tämä rajatestaus. Miten huonosti ja hitaasti se on lähtenyt liikenteeseen ja se, että saisimme rajoille pakkotestauksen. Pitäisi pystyä liikkumaan siten, kun on naapurimaissa tehty. Norjaan ei ole asiaa, jos ei ole testattu”, Essayah sanoi tentissä.

Essayahin mielestä tilannetta korjaava lainsäädäntö olisi pitänyt saada valmisteltua nopeammin.

”Toimenpiteissä on ollut hitautta reagoida siihen, mitä tapahtuu. Erityisesti muuntuneen viruksen kohdalla on oleellisinta se, ettei maahan tulisi muuntuneita kantoja. Silloin rajatarkastuksilla ja rajatestauksilla olisi erityinen painoarvo. Tämä on vienyt suhteettoman kauan aikaa.”

Ilta-Sanomat kertoi viime viikolla, ettei niin sanottuja pakkotestejä ole vieläkään käytössä Helsingin satamissa.

Helsingin kaupungin verkkosivujen ohjeistuksessa ”suositellaan” testiä satamassa niille, joilla ei ole satamaan tultaessa todistusta 72 tuntia aiemmin otetusta testistä.

Alati paheneva Viron koronatilanne ja Suomeen suuntautuva laivaliikenne ovat herättäneet huolta jo kauan.

”10–20 koronaa tartuttavaa henkilöä tulee sataman kautta Suomeen tällä hetkellä. Näin minä arvioin”, Vantaan sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö arvioi 13. tammikuuta satamien päivittäistä matkustajaliikennettä Talouselämälle.

Varustamot ovat vaatineet THL:n suositusten perusteella 23. helmikuuta alkaen Suomeen matkaavilta enintään 72 tuntia vanhan koronatestin negatiivisen tuloksen tai lääkärintodistuksen sairastetusta taudista. Vaatimukset eivät ole kuitenkaan koskeneet esimerkiksi tuhansia Virosta Suomeen saapuvia rekkakuskeja.

Pakkotestauksia koskeva lakiesitys on nyt eduskunnan käsittelyssä ja sen on tarkoitus astua voimaan huhtikuussa.

Jo nyt voimassa olevan tartuntatautilain mukaan aluehallintovirasto voisi päättää pakollisista terveystarkastuksista, johon voi kuulua koronatesti, yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi. Nykylain esitöiden tulkintaan on kuitenkin liittynyt epäselvyys siitä, voiko päätös kohdistua vain yhteen ihmiseen vai myös ihmisjoukkoon.

Nyt käsiteltävällä lakiesityksellä täsmennettäisiin aluehallintovirastolla olevaa mahdollisuutta määrätä pakollinen terveystarkastus, johon voi sisältyä koronatesti. Päätös voisi kohdistua yksittäiseen tai useaan henkilöön. Lisäksi kunnan ja sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille tulisi oikeus tehdä yksittäistä henkilöä koskeva päätös pakollisesta terveystarkastuksesta.

