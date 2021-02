Keskustan entinen puoluesihteeri, kansanedustaja Jouni Ovaska uskoo keskustan saavan vielä roimasti kuntavaaliehdokkaita.

Ylen kuntavaalikyselyssä keskusta sai 12,9 prosentin kannatuksen. Ehdokashakemusten viimeinen jättöpäivä on tiistaina 9. maaliskuuta.

”Olemme kuntapuolue. Meillä on eniten valtuutettuja ja toivottavasti myös eniten ehdokkaita. Sitä kautta parempi tulos on mahdollinen. Kyllähän kuntavaaleissa ehdokasmäärä ratkaisee. Voisi sanoa, että se 9.3., kun listat palautetaan, on vielä tärkeämpi päivä kuin se varsinainen vaalipäivä”, Ovaska sanoo Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -juttusarjan haastattelussa.

Ovaskan seuraaja, puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen kertoi perjantaina Facebookissa, että keskustalla on kasassa 4000 ehdokasta. Viime kuntavaaleissa ehdokkaita oli 7450 ja sitä ennen noin 8400.

Viimeksi ehdokasmäärä laski kaikilla suurimmilla puolueilla, mutta tällä kertaa perussuomalaiset näyttäisi nostavan ehdokasmääräänsä: puolueella alkaa jo olla koossa saman verran ehdokkaita kuin viimeksi, 3 800.

”Ei kannata ajaa itseään nurkkaan”

Ovaska on huomannut, että ehdokashankinta vaikeutuu vaali vaalilta. Muutos näkyy etenkin pienissä kunnissa: aktiivien määrä vähenee ja ihmisiä on entistä vaikeampi saada listoille.

”Aika harva haluaa käyttää niitä ainoita vapaita iltoja yhteisten asioiden hoitamiseen.”

Jouni Ovaskalle tärkein lakihanke tällä vaalikaudella on jo toteutunut. Hän paljastaa videolla myös muun muassa, kuka ei-keskustalainen konkari on tehnyt häneen ”todella kovan vaikutuksen”. Juttu jatkuu videon jälkeen.

Joskus myös pelko saattaa vaikuttaa – lähinnä suuremmissa kaupungeissa, hän uskoo. Poliitikot joutuvat helposti kansalaisten kovankin ryöpytyksen kohteeksi.

”Tämä on sellainen kehitys, mihin meidän pitää pystyä puuttumaan niin eduskunnassa kuin kuntien valtuustoissa. Miten puhumme toisistamme, arvostamme toisiamme ja millaista se keskustelukulttuuri on?”

”Öykkäröinti” ei ole mikään tapa viedä asioita eteenpäin ja korjata epäkohtia, hän huomauttaa. Päinvastoin.

”Ei kannata ajaa itseään nurkkaan ja katkaista välejä kaikkien puolueiden kanssa, koska silloin asioita ei pystytä viemään eteenpäin. Pelottavinta tässä on se, jos meillä on poliittisia voimia, jotka haluavat ajaa itsensä erilleen muista, eivätkä halua tehdä yhteistyötä.”

Tällaista viestiä on Ovaskan mukaan tullut joistakin kunnista, joissa yksittäinen puolue tai ehdokaslista on halunnut lähteä linjalle, jossa räksytetään epäkohdista, mutta kieltäydytään etsimästä ratkaisuja.

”Toivottavasti se ei ole laajempi kehitys.”

Keskustan entiset puoluesihteerit Ovaska mukaan lukien vetosivat viime keskiviikkona Suomenmaassa kunnallisjärjestöjen ja paikallisyhdistysten aktiiveihin, jotta keskusta yltäisi vähintään samaan ehdokasmäärään kuin vuoden 2017 kuntavaaleissa.

Ovaska myöntää, että ehdokashankinnassa on vielä paljon töitä, mutta uskoo silti loppukiriin.

”Sen verran omaa väkeä tuntee tietysti, että meillä vain se päätöksenteko jää aina viime tippaan. Itsekin monissa vaaleissa ehdokkaita hankkineena, niin ihan siellä viimeisenä iltana istutaan keittiön pöydän ääressä niiden kaavakkeiden kanssa ja täytellään."